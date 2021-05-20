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الهند تسجل 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الماضية وزاد عدد الوفيات 3874 حالة

سجلت الهند، اليوم الخميس، 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3874 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغ 25.77 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 287122.

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الهند تسجل 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الهند، اليوم الخميس، 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3874 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغ 25.77 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 287122.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
08:48 AM

الهند تسجل 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الماضية وزاد عدد الوفيات 3874 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الهند، اليوم الخميس، 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3874 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغ 25.77 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 287122.

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