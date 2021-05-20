الهند تسجل 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الماضية وزاد عدد الوفيات 3874 حالة
سجلت الهند، اليوم الخميس، 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3874 حالة.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغ 25.77 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 287122.
الهند تسجل 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-20
سجلت الهند، اليوم الخميس، 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3874 حالة.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغ 25.77 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 287122.
20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
08:48 AM
الهند تسجل 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الماضية وزاد عدد الوفيات 3874 حالة
سجلت الهند، اليوم الخميس، 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3874 حالة.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغ 25.77 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 287122.