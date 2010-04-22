سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"

الحالة ستستمر حتى الـ 10 ليلاً وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان - ‏بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.