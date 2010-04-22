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خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في "قمة القادة حول المناخ " التي تنطلق اليوم بحضور 40 من قادة دول العالم

سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"

الحالة ستستمر حتى الـ 10 ليلاً وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان - ‏بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان - ‏بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
10:44 AM

سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"

الحالة ستستمر حتى الـ 10 ليلاً وتشمل محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
537

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان - ‏بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

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