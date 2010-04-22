سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"
الحالة ستستمر حتى الـ 10 ليلاً وتشمل محافظات عدة
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان - بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.
سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-22
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان - بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.
22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
10:44 AM
سحب رعدية وتدني رؤية.. تنبيه من الأرصاد لـ "جازان"
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان - بمشيئة الله تعالى -، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات " الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب".
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.