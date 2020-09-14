النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

استعادت مكانتها من "آبل".. "أرامكو" السعودية تتصدر الشركات الأعلى قيمة في العالم

تجاوزت القيمة السوقية لها 1.916 تريليون دولار بفارق مليار دولار عن الشركة الأمريكية

استعادت شركة أرامكو السعودية، صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية لها 1.916 تريليون دولار؛ فيما تبلغ القيمة السوقية لمنافستها أبل الأمريكية نحو 1.915 تريليون دولار، أي بفارق يبلغ حوالى مليار دولار.

وارتفعت أسهم عملاق النفط "أرامكو" في تعاملات الأمس بنحو 0.70% لتغلق عند مستوى 35.95 ريالًا (9.58 دولارات)، في الوقت الذي أغلقت فيه أسهم شركة أبل على تراجع قدره 1.49% لتبلغ 112 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية، واجهت شركة أبل الأمريكية ضغوطًا بيعية قوية في إطار التراجع الذي خيّم على أسهم قطاع التكنولوجيا عالميًّا، وفَقَد السهم نحو 10.3% من قيمته منذ 28 أغسطس، ليهبط من مستوى 124.8 دولارًا إلى 112 دولارًا بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وتراجعت القيمة السوقية للشركة بنحو 219 مليار دولار لتهبط دون مستوى التريليوني دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة أرامكو بنحو 2.7% خلال تلك الفترة من 35 ريالًا (9.33 دولارات) إلى 35.95 ريالًا (9.58 دولارات) وقفزت القيمة السوقية للشركة بنحو 190 مليار ريال؛ أي حوالى 50.6 مليار دولار منذ 27 أغسطس.

وكانت الشركة السعودية صاحبة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، منذ إدراجها في سوق المال السعودي نهاية عام 2019، حتى استطاعت شركة أبل الأمريكية الشهر الماضي نزع اللقب منها، بعد أن كسرت قيمتها السوقية حاجز التريليونين، الشهر الماضي.

يشار إلى أن معظم شركات النفط الكبرى على مستوى العالم سجلت خسارة في الربع الثاني، باستثناء أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم.

وتصدرت "أرامكو" قائمة فوربس "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020".

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استعادت مكانتها من "آبل".. "أرامكو" السعودية تتصدر الشركات الأعلى قيمة في العالم
سبق

استعادت شركة أرامكو السعودية، صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية لها 1.916 تريليون دولار؛ فيما تبلغ القيمة السوقية لمنافستها أبل الأمريكية نحو 1.915 تريليون دولار، أي بفارق يبلغ حوالى مليار دولار.

وارتفعت أسهم عملاق النفط "أرامكو" في تعاملات الأمس بنحو 0.70% لتغلق عند مستوى 35.95 ريالًا (9.58 دولارات)، في الوقت الذي أغلقت فيه أسهم شركة أبل على تراجع قدره 1.49% لتبلغ 112 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية، واجهت شركة أبل الأمريكية ضغوطًا بيعية قوية في إطار التراجع الذي خيّم على أسهم قطاع التكنولوجيا عالميًّا، وفَقَد السهم نحو 10.3% من قيمته منذ 28 أغسطس، ليهبط من مستوى 124.8 دولارًا إلى 112 دولارًا بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وتراجعت القيمة السوقية للشركة بنحو 219 مليار دولار لتهبط دون مستوى التريليوني دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة أرامكو بنحو 2.7% خلال تلك الفترة من 35 ريالًا (9.33 دولارات) إلى 35.95 ريالًا (9.58 دولارات) وقفزت القيمة السوقية للشركة بنحو 190 مليار ريال؛ أي حوالى 50.6 مليار دولار منذ 27 أغسطس.

وكانت الشركة السعودية صاحبة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، منذ إدراجها في سوق المال السعودي نهاية عام 2019، حتى استطاعت شركة أبل الأمريكية الشهر الماضي نزع اللقب منها، بعد أن كسرت قيمتها السوقية حاجز التريليونين، الشهر الماضي.

يشار إلى أن معظم شركات النفط الكبرى على مستوى العالم سجلت خسارة في الربع الثاني، باستثناء أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم.

وتصدرت "أرامكو" قائمة فوربس "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020".

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
10:51 AM

استعادت مكانتها من "آبل".. "أرامكو" السعودية تتصدر الشركات الأعلى قيمة في العالم

تجاوزت القيمة السوقية لها 1.916 تريليون دولار بفارق مليار دولار عن الشركة الأمريكية

A A A
خالد علي - جدة
0
2,303

استعادت شركة أرامكو السعودية، صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية لها 1.916 تريليون دولار؛ فيما تبلغ القيمة السوقية لمنافستها أبل الأمريكية نحو 1.915 تريليون دولار، أي بفارق يبلغ حوالى مليار دولار.

وارتفعت أسهم عملاق النفط "أرامكو" في تعاملات الأمس بنحو 0.70% لتغلق عند مستوى 35.95 ريالًا (9.58 دولارات)، في الوقت الذي أغلقت فيه أسهم شركة أبل على تراجع قدره 1.49% لتبلغ 112 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية، واجهت شركة أبل الأمريكية ضغوطًا بيعية قوية في إطار التراجع الذي خيّم على أسهم قطاع التكنولوجيا عالميًّا، وفَقَد السهم نحو 10.3% من قيمته منذ 28 أغسطس، ليهبط من مستوى 124.8 دولارًا إلى 112 دولارًا بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وتراجعت القيمة السوقية للشركة بنحو 219 مليار دولار لتهبط دون مستوى التريليوني دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة أرامكو بنحو 2.7% خلال تلك الفترة من 35 ريالًا (9.33 دولارات) إلى 35.95 ريالًا (9.58 دولارات) وقفزت القيمة السوقية للشركة بنحو 190 مليار ريال؛ أي حوالى 50.6 مليار دولار منذ 27 أغسطس.

وكانت الشركة السعودية صاحبة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، منذ إدراجها في سوق المال السعودي نهاية عام 2019، حتى استطاعت شركة أبل الأمريكية الشهر الماضي نزع اللقب منها، بعد أن كسرت قيمتها السوقية حاجز التريليونين، الشهر الماضي.

يشار إلى أن معظم شركات النفط الكبرى على مستوى العالم سجلت خسارة في الربع الثاني، باستثناء أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم.

وتصدرت "أرامكو" قائمة فوربس "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,975
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,548

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة