استعادت مكانتها من "آبل".. "أرامكو" السعودية تتصدر الشركات الأعلى قيمة في العالم

تجاوزت القيمة السوقية لها 1.916 تريليون دولار بفارق مليار دولار عن الشركة الأمريكية

استعادت شركة أرامكو السعودية، صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية لها 1.916 تريليون دولار؛ فيما تبلغ القيمة السوقية لمنافستها أبل الأمريكية نحو 1.915 تريليون دولار، أي بفارق يبلغ حوالى مليار دولار.

وارتفعت أسهم عملاق النفط "أرامكو" في تعاملات الأمس بنحو 0.70% لتغلق عند مستوى 35.95 ريالًا (9.58 دولارات)، في الوقت الذي أغلقت فيه أسهم شركة أبل على تراجع قدره 1.49% لتبلغ 112 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية، واجهت شركة أبل الأمريكية ضغوطًا بيعية قوية في إطار التراجع الذي خيّم على أسهم قطاع التكنولوجيا عالميًّا، وفَقَد السهم نحو 10.3% من قيمته منذ 28 أغسطس، ليهبط من مستوى 124.8 دولارًا إلى 112 دولارًا بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وتراجعت القيمة السوقية للشركة بنحو 219 مليار دولار لتهبط دون مستوى التريليوني دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة أرامكو بنحو 2.7% خلال تلك الفترة من 35 ريالًا (9.33 دولارات) إلى 35.95 ريالًا (9.58 دولارات) وقفزت القيمة السوقية للشركة بنحو 190 مليار ريال؛ أي حوالى 50.6 مليار دولار منذ 27 أغسطس.

وكانت الشركة السعودية صاحبة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، منذ إدراجها في سوق المال السعودي نهاية عام 2019، حتى استطاعت شركة أبل الأمريكية الشهر الماضي نزع اللقب منها، بعد أن كسرت قيمتها السوقية حاجز التريليونين، الشهر الماضي.

يشار إلى أن معظم شركات النفط الكبرى على مستوى العالم سجلت خسارة في الربع الثاني، باستثناء أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم.

وتصدرت "أرامكو" قائمة فوربس "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020".