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"الصحة": تسجيل 286 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 448 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية

سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
03:53 PM

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

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