فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا
410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية
سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.
فلسطين
فيروس كورونا الجديد
فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-20
سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
03:53 PM
فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا
410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية
سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.