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"الإذاعة والتلفزيون" تنوي إطلاق رؤية إعلامية حديثة للإذاعات الدولية السعودية

بناءً على معايير عالمية من حيث المحتوى وعدد اللغات ووسائط النقل الحديثة

تعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق الإذاعات الدولية برؤية إعلامية حديثة وبمعايير عالمية من حيث "المحتوى، عدد اللغات، ووسائط النقل الحديثة".

وقال مدير الإذاعات الدولية السعودية رويشد راشد الصحفي: تم استكمال إجراءات القبول والفرز لـ36 شابًا وفتاة من أبناء الوطن.

وانطلقت، أمس، الدورة التدريبية الأولى حول أهمية الإعلام الذي تنظمه الإذاعات الدولية السعودية بمجمع إذاعات جدة، تحت عنوان "جيلٌ واعد.. لمستقبلٍ مُشرق"، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والتربويين والإعلاميين.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإذاعة والتلفزيون" تنوي إطلاق رؤية إعلامية حديثة للإذاعات الدولية السعودية
سبق

تعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق الإذاعات الدولية برؤية إعلامية حديثة وبمعايير عالمية من حيث "المحتوى، عدد اللغات، ووسائط النقل الحديثة".

وقال مدير الإذاعات الدولية السعودية رويشد راشد الصحفي: تم استكمال إجراءات القبول والفرز لـ36 شابًا وفتاة من أبناء الوطن.

وانطلقت، أمس، الدورة التدريبية الأولى حول أهمية الإعلام الذي تنظمه الإذاعات الدولية السعودية بمجمع إذاعات جدة، تحت عنوان "جيلٌ واعد.. لمستقبلٍ مُشرق"، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والتربويين والإعلاميين.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
04:00 PM

"الإذاعة والتلفزيون" تنوي إطلاق رؤية إعلامية حديثة للإذاعات الدولية السعودية

بناءً على معايير عالمية من حيث المحتوى وعدد اللغات ووسائط النقل الحديثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق الإذاعات الدولية برؤية إعلامية حديثة وبمعايير عالمية من حيث "المحتوى، عدد اللغات، ووسائط النقل الحديثة".

وقال مدير الإذاعات الدولية السعودية رويشد راشد الصحفي: تم استكمال إجراءات القبول والفرز لـ36 شابًا وفتاة من أبناء الوطن.

وانطلقت، أمس، الدورة التدريبية الأولى حول أهمية الإعلام الذي تنظمه الإذاعات الدولية السعودية بمجمع إذاعات جدة، تحت عنوان "جيلٌ واعد.. لمستقبلٍ مُشرق"، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والتربويين والإعلاميين.

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