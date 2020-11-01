"بنتن": رفعنا الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة

خلال استقباله في مطار جدة اليوم أول فوج من معتمري الخارج

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، رفع الوزارة جهوزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

ودعا الوزير بنتن خلال استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان إلى التقيُّد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم حتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار، أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية، واتباع كامل الإرشادات التي وُضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام.

من جانبه، أشار نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إلى أن الوزارة جنّدت إمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وهيّأت الفرص لجميع المشغّلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100 %.

وأكد مشاط حرص الوزارة على تقيُّد المعتمرين بالإجراءات الوقائية؛ لتكفل لهم أداء المناسك في جو خالٍ من الأوبئة ونقل العدوى. مبينًا أن وزارة الحج والعمرة فعّلت مختلف الأنظمة التقنية للتسهيل على الجميع أداء مناسك العمرة في ظل هذه الجائحة، منها تطبيق "اعتمرنا" الذي يمكّن الراغبين من أداء العمرة، وتنظيم أوقات ذلك، والتخطيط المسبق للرحلة، وحجز الخدمات الاختيارية بكل يُسر وسهولة، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ إذ يتيح التطبيق لضيوف الرحمن اختيار الوقت المناسب بحسب المواعيد المتوافرة.

وكان الفوج قد وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم، وكان في استقباله معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور. وقد بذلت وزارة الحج والعمرة جهودها الحثيثة لاستقبال المعتمرين عبر جميع نقاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءًا من بلده مرورًا بوصوله عبر المنافذ المحددة، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك، واضعة المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

فيما عملت الهيئة العامة للطيران المدني على توفير مختلف التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها ضيوف الرحمن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة العاملة بالمطار، وسط حرص كبير على تطبيق التدابير الوقائية و"البروتوكولات" الصحية الخاصة بهذه المرحلة، وتوفير كل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بيُسر وخشوع.



