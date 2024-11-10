النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا

قالت الشركة: يشارك فيه 3100 متطوع بولايتي ساو باولو وبايا

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أن الحكومة البرازيلية تُجري مفاوضات معها حول شراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا لإدراجه في برنامجها الوطني للتطعيم.

وأضاف متحدث باسم الشركة الأمريكية أمس الاثنين، أن اللقاح في المراحل المتقدمة من التجارب في البرازيل؛ حيث يشارك فيها 3100 متطوع بولايتي ساو باولو وبايا.

وأكد أن اللقاح سيرد إلى البرازيل من مصانع الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفق "روسيا اليوم"، تجدر الإشارة إلى أن البرازيل قد أبدت في وقت سابق اهتمامًا بلقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا، بينها لقاح "سبوتنيك V" الروسي الأول المعلن عنه في العالم، و"سينوفاك" الصيني.

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت أن النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الذي تقوم بتطويره مع شركة BioNTech الألمانية أظهرت فاعليته بنسبة 90%.

شركة فايزر الأمريكية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا
سبق

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أن الحكومة البرازيلية تُجري مفاوضات معها حول شراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا لإدراجه في برنامجها الوطني للتطعيم.

وأضاف متحدث باسم الشركة الأمريكية أمس الاثنين، أن اللقاح في المراحل المتقدمة من التجارب في البرازيل؛ حيث يشارك فيها 3100 متطوع بولايتي ساو باولو وبايا.

وأكد أن اللقاح سيرد إلى البرازيل من مصانع الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفق "روسيا اليوم"، تجدر الإشارة إلى أن البرازيل قد أبدت في وقت سابق اهتمامًا بلقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا، بينها لقاح "سبوتنيك V" الروسي الأول المعلن عنه في العالم، و"سينوفاك" الصيني.

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت أن النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الذي تقوم بتطويره مع شركة BioNTech الألمانية أظهرت فاعليته بنسبة 90%.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:19 AM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:35 AM

"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا

قالت الشركة: يشارك فيه 3100 متطوع بولايتي ساو باولو وبايا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
250

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أن الحكومة البرازيلية تُجري مفاوضات معها حول شراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا لإدراجه في برنامجها الوطني للتطعيم.

وأضاف متحدث باسم الشركة الأمريكية أمس الاثنين، أن اللقاح في المراحل المتقدمة من التجارب في البرازيل؛ حيث يشارك فيها 3100 متطوع بولايتي ساو باولو وبايا.

وأكد أن اللقاح سيرد إلى البرازيل من مصانع الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفق "روسيا اليوم"، تجدر الإشارة إلى أن البرازيل قد أبدت في وقت سابق اهتمامًا بلقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا، بينها لقاح "سبوتنيك V" الروسي الأول المعلن عنه في العالم، و"سينوفاك" الصيني.

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت أن النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الذي تقوم بتطويره مع شركة BioNTech الألمانية أظهرت فاعليته بنسبة 90%.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,682
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,967
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,130
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,167

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة