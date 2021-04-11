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للمرة الثانية.. "سعود الطبية" تتوّج بالذهبية كبيئة داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن جهودها نحو تحسين جودة الرعاية الصحية لهم وفق معايير الجودة

حصلت مدينة الملك سعود الطبية، على الفئة الذهبية من شهادة المواءمة كبيئة داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للمرة الثانية على التوالي.

وأكّد مدير إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أيمن العتيبي؛ أن حصول المدينة على الشهادة سيكون دافعًا وحافزًا للمضي نحو تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير الجودة الصحية.

وثمّن العتيبي الجهود المبذولة من موظفي المدينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، جامعين بذلك التميز في أداء مهام عملهم ورحلة التحدّي في التغلب على كل عائق يحول دون الاستمرار النجاح، فهم أصحاب الهمم وشركاء النجاح.

ونوّه بأن المدينة الطبية تحرص دائمًا على تقديم أعلى مستويات العناية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مرافقها كافة مع الإعاقات المختلفة كافة، حيث تعمل إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على تسهيل الصعوبات كافة التي تواجه هذه الفئة الغالية من داخل المدينة أو خارجها، إضافة إلى وجود مترجمي لغة إشارة للتواصل مع الصم والتواصل مع الفريق الطبي.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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للمرة الثانية.. "سعود الطبية" تتوّج بالذهبية كبيئة داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

حصلت مدينة الملك سعود الطبية، على الفئة الذهبية من شهادة المواءمة كبيئة داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للمرة الثانية على التوالي.

وأكّد مدير إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أيمن العتيبي؛ أن حصول المدينة على الشهادة سيكون دافعًا وحافزًا للمضي نحو تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير الجودة الصحية.

وثمّن العتيبي الجهود المبذولة من موظفي المدينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، جامعين بذلك التميز في أداء مهام عملهم ورحلة التحدّي في التغلب على كل عائق يحول دون الاستمرار النجاح، فهم أصحاب الهمم وشركاء النجاح.

ونوّه بأن المدينة الطبية تحرص دائمًا على تقديم أعلى مستويات العناية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مرافقها كافة مع الإعاقات المختلفة كافة، حيث تعمل إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على تسهيل الصعوبات كافة التي تواجه هذه الفئة الغالية من داخل المدينة أو خارجها، إضافة إلى وجود مترجمي لغة إشارة للتواصل مع الصم والتواصل مع الفريق الطبي.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
12:43 PM

للمرة الثانية.. "سعود الطبية" تتوّج بالذهبية كبيئة داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن جهودها نحو تحسين جودة الرعاية الصحية لهم وفق معايير الجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت مدينة الملك سعود الطبية، على الفئة الذهبية من شهادة المواءمة كبيئة داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للمرة الثانية على التوالي.

وأكّد مدير إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أيمن العتيبي؛ أن حصول المدينة على الشهادة سيكون دافعًا وحافزًا للمضي نحو تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير الجودة الصحية.

وثمّن العتيبي الجهود المبذولة من موظفي المدينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، جامعين بذلك التميز في أداء مهام عملهم ورحلة التحدّي في التغلب على كل عائق يحول دون الاستمرار النجاح، فهم أصحاب الهمم وشركاء النجاح.

ونوّه بأن المدينة الطبية تحرص دائمًا على تقديم أعلى مستويات العناية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مرافقها كافة مع الإعاقات المختلفة كافة، حيث تعمل إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على تسهيل الصعوبات كافة التي تواجه هذه الفئة الغالية من داخل المدينة أو خارجها، إضافة إلى وجود مترجمي لغة إشارة للتواصل مع الصم والتواصل مع الفريق الطبي.

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