"السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام
أكد أن المملكة حريصة على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن المملكة سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً بأن ١٧٨ شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.
وأضاف السميح أن المملكة تحرص بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى إن السعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.
"السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام
عبدالرزاق البجاليسبق2021-06-13
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن المملكة سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً بأن ١٧٨ شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.
وأضاف السميح أن المملكة تحرص بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى إن السعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
05:52 PM
"السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام
أكد أن المملكة حريصة على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن المملكة سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً بأن ١٧٨ شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.
وأضاف السميح أن المملكة تحرص بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى إن السعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.