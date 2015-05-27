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السفارة في أوكرانيا تحذر من إعلانات مضللة عن العلاج بـ"الخلايا الجذعية"

دعت المواطنين لعدم الانسياق خلف ادعاءات لعلاج أمراض وحالات صعبة

حثّت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أوكرانيا، جميع المواطنين على توخي الحيطة والحذر بخصوص "العلاج عن طريق الخلايا الجذعية".

وقالت السفارة: يجب عدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها، والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية، وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.

سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أوكرانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في أوكرانيا تحذر من إعلانات مضللة عن العلاج بـ"الخلايا الجذعية"
سبق

حثّت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أوكرانيا، جميع المواطنين على توخي الحيطة والحذر بخصوص "العلاج عن طريق الخلايا الجذعية".

وقالت السفارة: يجب عدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها، والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية، وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
02:34 PM

السفارة في أوكرانيا تحذر من إعلانات مضللة عن العلاج بـ"الخلايا الجذعية"

دعت المواطنين لعدم الانسياق خلف ادعاءات لعلاج أمراض وحالات صعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حثّت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أوكرانيا، جميع المواطنين على توخي الحيطة والحذر بخصوص "العلاج عن طريق الخلايا الجذعية".

وقالت السفارة: يجب عدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها، والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية، وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.

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