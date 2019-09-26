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"الحصيني": أجواء الغد حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن تكون أجواء ‏الطقس يوم غدٍ الأحد، إن شاء الله، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أنه "متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب غرب الإمارات. وهبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع -إن شاء الله- تمركز كتلة شبه باردة في طبقات الجو العليا على وسط وجنوب الرياض والشرقية يومي الثلاثاء 21 / 2 والأربعاء 22 / 2 / 1443هـ وانخفاض نسبي في درجات الحرارة الصغرى".

وأشار "الحصيني" إلى أنه متوقع حالة ممطرة على أجزاء من شرق وجنوب الخليج العربي وجنوب الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة نهاية الأسبوع.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": أجواء الغد حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة
سبق

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن تكون أجواء ‏الطقس يوم غدٍ الأحد، إن شاء الله، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أنه "متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب غرب الإمارات. وهبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع -إن شاء الله- تمركز كتلة شبه باردة في طبقات الجو العليا على وسط وجنوب الرياض والشرقية يومي الثلاثاء 21 / 2 والأربعاء 22 / 2 / 1443هـ وانخفاض نسبي في درجات الحرارة الصغرى".

وأشار "الحصيني" إلى أنه متوقع حالة ممطرة على أجزاء من شرق وجنوب الخليج العربي وجنوب الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة نهاية الأسبوع.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
09:21 PM

"الحصيني": أجواء الغد حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة

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منصور الشلاقي - الرياض
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توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن تكون أجواء ‏الطقس يوم غدٍ الأحد، إن شاء الله، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أنه "متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب غرب الإمارات. وهبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع -إن شاء الله- تمركز كتلة شبه باردة في طبقات الجو العليا على وسط وجنوب الرياض والشرقية يومي الثلاثاء 21 / 2 والأربعاء 22 / 2 / 1443هـ وانخفاض نسبي في درجات الحرارة الصغرى".

وأشار "الحصيني" إلى أنه متوقع حالة ممطرة على أجزاء من شرق وجنوب الخليج العربي وجنوب الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة نهاية الأسبوع.

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