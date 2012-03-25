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"تربوي الشمالية" يكرم مدير تعليم رفحاء بسبب "منصتي"

قدم مدير إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، محمد الداوود، خطاب شكر وتقدير، إلى مدير مكتب التعليم برفحاء خالد بن ناجي الشمري.

وجاء "الخطاب"، نظير تحقيق مكتب التعليم برفحاء تحقيق نسبة 99,99% في دخول المشرفين والمعلمين وقادة المدارس إلى منصة "مدرستي"، والذي كان له الأثر الإيجابي في رفع الناتج التعليمي للطلاب.

وعبر الداوود في خطابه عن عميق شكره وامتنانه لمدير مكتب تعليم رفحاء، نظير جهوده ودوره الفعال في الوصول إلى هذا المستوى المتميز.

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"تربوي الشمالية" يكرم مدير تعليم رفحاء بسبب "منصتي"
سبق

قدم مدير إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، محمد الداوود، خطاب شكر وتقدير، إلى مدير مكتب التعليم برفحاء خالد بن ناجي الشمري.

وجاء "الخطاب"، نظير تحقيق مكتب التعليم برفحاء تحقيق نسبة 99,99% في دخول المشرفين والمعلمين وقادة المدارس إلى منصة "مدرستي"، والذي كان له الأثر الإيجابي في رفع الناتج التعليمي للطلاب.

وعبر الداوود في خطابه عن عميق شكره وامتنانه لمدير مكتب تعليم رفحاء، نظير جهوده ودوره الفعال في الوصول إلى هذا المستوى المتميز.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
07:59 PM

"تربوي الشمالية" يكرم مدير تعليم رفحاء بسبب "منصتي"

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عويد التومي - الحدود الشمالية
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قدم مدير إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، محمد الداوود، خطاب شكر وتقدير، إلى مدير مكتب التعليم برفحاء خالد بن ناجي الشمري.

وجاء "الخطاب"، نظير تحقيق مكتب التعليم برفحاء تحقيق نسبة 99,99% في دخول المشرفين والمعلمين وقادة المدارس إلى منصة "مدرستي"، والذي كان له الأثر الإيجابي في رفع الناتج التعليمي للطلاب.

وعبر الداوود في خطابه عن عميق شكره وامتنانه لمدير مكتب تعليم رفحاء، نظير جهوده ودوره الفعال في الوصول إلى هذا المستوى المتميز.

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