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الأرصاد تنبّه: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على محافظتَي بدر وينبع

قالت: مع تأثيرات مصاحبة والحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساءً -بإذن الله تعالى-.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على محافظتَي بدر وينبع
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساءً -بإذن الله تعالى-.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
09:37 AM

الأرصاد تنبّه: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على محافظتَي بدر وينبع

قالت: مع تأثيرات مصاحبة والحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساءً -بإذن الله تعالى-.

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