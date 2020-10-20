النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعيين المملكة منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ"كودكس"

تقديراً لدور هيئة الغذاء والدواء في الإسهام بسياسات تعزيز مبادئ سلامة الأغذية

أيّدت رئاسة وأمانة وأعضاء هيئة الدستور الغذائي "الكودكس"، تعيين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس".

جاء ذلك ضمن اجتماعات اللجنة الرئيسة لهيئة الدستور الغذائي التي اختتمت أمس، إذ يأتي تعيين المملكة نظراً لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإسهام الدائم بسياسات وإجراءات تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة، والمشاركة في إعداد مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إذ ترأس وتشارك المملكة في عدد من مجموعات العمل الإلكترونية الدولية المتعلقة بإعداد المواصفات على المستوى الدولي.

وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توسيع دائرة تأثير سلامة الغذاء إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما ستعمل مع الدول الأعضاء في إقليم الشرق الأدنى الذي يضم 17 دولة على زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية.

وسيعمل على تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، وسينسق أيضاً مع الدول الأعضاء للاستفادة من التجارب الريادية للمملكة في مجال سلامة الغذاء عبر تعزيز الاتصال الإقليمي ووضع متطلبات الإقليم في مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إضافة إلى العمل المشترك على بناء قدرات أعضاء اللجنة في مجال تقييم المخاطر وتعزيز قدرات جهات الاتصال واللجان الوطنية للدستور الغذائي.

يذكر أن (CODEX) تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضواً و237 مراقباً، وتعقد اجتماعاتها سنوياً لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعيين المملكة منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ"كودكس"
سبق

أيّدت رئاسة وأمانة وأعضاء هيئة الدستور الغذائي "الكودكس"، تعيين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس".

جاء ذلك ضمن اجتماعات اللجنة الرئيسة لهيئة الدستور الغذائي التي اختتمت أمس، إذ يأتي تعيين المملكة نظراً لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإسهام الدائم بسياسات وإجراءات تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة، والمشاركة في إعداد مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إذ ترأس وتشارك المملكة في عدد من مجموعات العمل الإلكترونية الدولية المتعلقة بإعداد المواصفات على المستوى الدولي.

وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توسيع دائرة تأثير سلامة الغذاء إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما ستعمل مع الدول الأعضاء في إقليم الشرق الأدنى الذي يضم 17 دولة على زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية.

وسيعمل على تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، وسينسق أيضاً مع الدول الأعضاء للاستفادة من التجارب الريادية للمملكة في مجال سلامة الغذاء عبر تعزيز الاتصال الإقليمي ووضع متطلبات الإقليم في مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إضافة إلى العمل المشترك على بناء قدرات أعضاء اللجنة في مجال تقييم المخاطر وتعزيز قدرات جهات الاتصال واللجان الوطنية للدستور الغذائي.

يذكر أن (CODEX) تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضواً و237 مراقباً، وتعقد اجتماعاتها سنوياً لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
04:04 PM

تعيين المملكة منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بـ"كودكس"

تقديراً لدور هيئة الغذاء والدواء في الإسهام بسياسات تعزيز مبادئ سلامة الأغذية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
851

أيّدت رئاسة وأمانة وأعضاء هيئة الدستور الغذائي "الكودكس"، تعيين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس".

جاء ذلك ضمن اجتماعات اللجنة الرئيسة لهيئة الدستور الغذائي التي اختتمت أمس، إذ يأتي تعيين المملكة نظراً لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإسهام الدائم بسياسات وإجراءات تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة، والمشاركة في إعداد مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إذ ترأس وتشارك المملكة في عدد من مجموعات العمل الإلكترونية الدولية المتعلقة بإعداد المواصفات على المستوى الدولي.

وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توسيع دائرة تأثير سلامة الغذاء إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما ستعمل مع الدول الأعضاء في إقليم الشرق الأدنى الذي يضم 17 دولة على زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية.

وسيعمل على تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، وسينسق أيضاً مع الدول الأعضاء للاستفادة من التجارب الريادية للمملكة في مجال سلامة الغذاء عبر تعزيز الاتصال الإقليمي ووضع متطلبات الإقليم في مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إضافة إلى العمل المشترك على بناء قدرات أعضاء اللجنة في مجال تقييم المخاطر وتعزيز قدرات جهات الاتصال واللجان الوطنية للدستور الغذائي.

يذكر أن (CODEX) تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضواً و237 مراقباً، وتعقد اجتماعاتها سنوياً لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,198
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,558

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة