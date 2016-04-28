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لقاء الأمير محمد بن سلمان يتصدر ترند "تويتر" في الكويت

تصدّر هاشتاق #لقاء_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان ترند منصة "تويتر" في الكويت، حسب صحيفة " الراي" الكويتية.

وأبرزت الصحيفة تصريحات سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تناول فيها رؤية المملكة 2030، من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، وعلاقات السعودية بدول الجوار، والعلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقاء الأمير محمد بن سلمان يتصدر ترند "تويتر" في الكويت
سبق

تصدّر هاشتاق #لقاء_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان ترند منصة "تويتر" في الكويت، حسب صحيفة " الراي" الكويتية.

وأبرزت الصحيفة تصريحات سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تناول فيها رؤية المملكة 2030، من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، وعلاقات السعودية بدول الجوار، والعلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:59 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
04:29 PM

لقاء الأمير محمد بن سلمان يتصدر ترند "تويتر" في الكويت

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,262

تصدّر هاشتاق #لقاء_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان ترند منصة "تويتر" في الكويت، حسب صحيفة " الراي" الكويتية.

وأبرزت الصحيفة تصريحات سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تناول فيها رؤية المملكة 2030، من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، وعلاقات السعودية بدول الجوار، والعلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

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