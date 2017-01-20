النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإرهابيون ليسوا بمنأىً.. عمليات عسكرية واسعة لشلِّ الحوثيين والتقدم للجوبة

استجابةً لمبدأ الضرورة وحماية المدنيين من الهجمات وبدعم "التحالف العربي"

كشفت تقارير إخبارية عن استعدادات عسكرية كبيرة بدعم التحالف العربي؛ للتقدم نحو مديرية الجوبة جنوب مأرب باليمن.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن ليلة الخميس، أنه ينفِّذ عملية عسكرية واسعة لشلِّ قدرات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عدد من المدن اليمنية.

وقال "التحالف": "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، وليسوا بمنأىً عن التعامل"، وأكد أن العملية تأتي في إطار الاستجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.
وجاء إعلان "التحالف" بعد ساعات من استهدافه مخازن أسلحة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر؛ حيث قال: "استهدفنا تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة".
وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية"؛ مؤكدًا أنه "يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، وأوضح أنه تم نقل الأسلحة من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإرهابيون ليسوا بمنأىً.. عمليات عسكرية واسعة لشلِّ الحوثيين والتقدم للجوبة
سبق

كشفت تقارير إخبارية عن استعدادات عسكرية كبيرة بدعم التحالف العربي؛ للتقدم نحو مديرية الجوبة جنوب مأرب باليمن.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن ليلة الخميس، أنه ينفِّذ عملية عسكرية واسعة لشلِّ قدرات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عدد من المدن اليمنية.

وقال "التحالف": "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، وليسوا بمنأىً عن التعامل"، وأكد أن العملية تأتي في إطار الاستجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.
وجاء إعلان "التحالف" بعد ساعات من استهدافه مخازن أسلحة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر؛ حيث قال: "استهدفنا تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة".
وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية"؛ مؤكدًا أنه "يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، وأوضح أنه تم نقل الأسلحة من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:07 PM

الإرهابيون ليسوا بمنأىً.. عمليات عسكرية واسعة لشلِّ الحوثيين والتقدم للجوبة

استجابةً لمبدأ الضرورة وحماية المدنيين من الهجمات وبدعم "التحالف العربي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,999

كشفت تقارير إخبارية عن استعدادات عسكرية كبيرة بدعم التحالف العربي؛ للتقدم نحو مديرية الجوبة جنوب مأرب باليمن.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن ليلة الخميس، أنه ينفِّذ عملية عسكرية واسعة لشلِّ قدرات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عدد من المدن اليمنية.

وقال "التحالف": "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، وليسوا بمنأىً عن التعامل"، وأكد أن العملية تأتي في إطار الاستجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.
وجاء إعلان "التحالف" بعد ساعات من استهدافه مخازن أسلحة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر؛ حيث قال: "استهدفنا تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة".
وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية"؛ مؤكدًا أنه "يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، وأوضح أنه تم نقل الأسلحة من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,724

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة