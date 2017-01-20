الإرهابيون ليسوا بمنأىً.. عمليات عسكرية واسعة لشلِّ الحوثيين والتقدم للجوبة

استجابةً لمبدأ الضرورة وحماية المدنيين من الهجمات وبدعم "التحالف العربي"

كشفت تقارير إخبارية عن استعدادات عسكرية كبيرة بدعم التحالف العربي؛ للتقدم نحو مديرية الجوبة جنوب مأرب باليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن ليلة الخميس، أنه ينفِّذ عملية عسكرية واسعة لشلِّ قدرات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عدد من المدن اليمنية.

وقال "التحالف": "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، وليسوا بمنأىً عن التعامل"، وأكد أن العملية تأتي في إطار الاستجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

وجاء إعلان "التحالف" بعد ساعات من استهدافه مخازن أسلحة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر؛ حيث قال: "استهدفنا تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة".

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية"؛ مؤكدًا أنه "يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، وأوضح أنه تم نقل الأسلحة من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.