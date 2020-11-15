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العضلة الخلفية تبعد "المعيوف" عن الهلال.. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة النصر

كشف نادي الهلال أن الفحوص الطبية التي أجراها الحارس عبدالله المعيوف أوضحت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية لكن دون الإفصاح عن مدة الغياب وابتعاد حارس الفريق الكروي الأول بالنادي عن الملاعب.

ميدانيًّا: أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأحد مرانًا اعتياديًّا؛ استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021.

حيث ركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

وتخلل المران تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب وسط غياب اللاعبين الدوليين عن الحصة التدريبية.

فيما يواصل الفريق تدريباته عصر يوم الغد، وذلك في الملعب الرديف بمقر النادي.

ويلتقي الهلال في مباراته القادمة مع غريمه التقليدي النصر يوم الاثنين 23 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العضلة الخلفية تبعد "المعيوف" عن الهلال.. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة النصر
سبق

كشف نادي الهلال أن الفحوص الطبية التي أجراها الحارس عبدالله المعيوف أوضحت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية لكن دون الإفصاح عن مدة الغياب وابتعاد حارس الفريق الكروي الأول بالنادي عن الملاعب.

ميدانيًّا: أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأحد مرانًا اعتياديًّا؛ استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021.

حيث ركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

وتخلل المران تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب وسط غياب اللاعبين الدوليين عن الحصة التدريبية.

فيما يواصل الفريق تدريباته عصر يوم الغد، وذلك في الملعب الرديف بمقر النادي.

ويلتقي الهلال في مباراته القادمة مع غريمه التقليدي النصر يوم الاثنين 23 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
08:18 PM

العضلة الخلفية تبعد "المعيوف" عن الهلال.. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي الهلال أن الفحوص الطبية التي أجراها الحارس عبدالله المعيوف أوضحت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية لكن دون الإفصاح عن مدة الغياب وابتعاد حارس الفريق الكروي الأول بالنادي عن الملاعب.

ميدانيًّا: أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأحد مرانًا اعتياديًّا؛ استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021.

حيث ركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

وتخلل المران تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب وسط غياب اللاعبين الدوليين عن الحصة التدريبية.

فيما يواصل الفريق تدريباته عصر يوم الغد، وذلك في الملعب الرديف بمقر النادي.

ويلتقي الهلال في مباراته القادمة مع غريمه التقليدي النصر يوم الاثنين 23 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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