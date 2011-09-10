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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة

رياح سطحية نشطة على أجزاءٍ من شرق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياحاً سطحية نشطة على أجزاءٍ من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياحاً سطحية نشطة على أجزاءٍ من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
08:11 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة

رياح سطحية نشطة على أجزاءٍ من شرق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياحاً سطحية نشطة على أجزاءٍ من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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