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"رينارد" يكشف تشكيلة الأخضر الأساسية.. لموقعة فلسطين.. تعرف عليها

كشف الفرنسي إيرفي رينارد رسميّاً عن تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية لمباراة اليوم أمام فلسطين في مواجهة تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ضمن الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة الرابعة على أرض ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض.

وجاءت اختيارات رينارد لتشكيلة منتخبنا كالتالي: محمد العويس - عبدالله مادو - عبدالإله العمري - ياسر الشهراني - سلطان الغنام - عبدالله عطيف - عبدالإله المالكي - محمد كنو - فهد المولد - سالم الدوسري - صالح الشهري.

دكة البدلاء: زيد البواردي - عبدالله العويشير - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد - محمد البريك - علي البليهي - علي الأسمري - ناصر الدوسري - سامي النجعي - محمد الكويكبي - عبدالرحمن غريب - فراس البريكان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يكشف تشكيلة الأخضر الأساسية.. لموقعة فلسطين.. تعرف عليها
سبق

كشف الفرنسي إيرفي رينارد رسميّاً عن تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية لمباراة اليوم أمام فلسطين في مواجهة تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ضمن الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة الرابعة على أرض ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض.

وجاءت اختيارات رينارد لتشكيلة منتخبنا كالتالي: محمد العويس - عبدالله مادو - عبدالإله العمري - ياسر الشهراني - سلطان الغنام - عبدالله عطيف - عبدالإله المالكي - محمد كنو - فهد المولد - سالم الدوسري - صالح الشهري.

دكة البدلاء: زيد البواردي - عبدالله العويشير - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد - محمد البريك - علي البليهي - علي الأسمري - ناصر الدوسري - سامي النجعي - محمد الكويكبي - عبدالرحمن غريب - فراس البريكان.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
08:34 PM

"رينارد" يكشف تشكيلة الأخضر الأساسية.. لموقعة فلسطين.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الفرنسي إيرفي رينارد رسميّاً عن تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية لمباراة اليوم أمام فلسطين في مواجهة تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ضمن الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة الرابعة على أرض ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض.

وجاءت اختيارات رينارد لتشكيلة منتخبنا كالتالي: محمد العويس - عبدالله مادو - عبدالإله العمري - ياسر الشهراني - سلطان الغنام - عبدالله عطيف - عبدالإله المالكي - محمد كنو - فهد المولد - سالم الدوسري - صالح الشهري.

دكة البدلاء: زيد البواردي - عبدالله العويشير - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد - محمد البريك - علي البليهي - علي الأسمري - ناصر الدوسري - سامي النجعي - محمد الكويكبي - عبدالرحمن غريب - فراس البريكان.

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