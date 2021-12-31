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9 خدمات.. شاهد تشغيل "قسم الرعاية المديدة" بمستشفى سبت العلاية

"صحة بيشة": يشمل 5 أسرة للمرضى الذين لا يمكن رعايتهم منزلياً

قالت "صحة بيشة": إنه جرى تشغيل قسم خدمات الرعاية المديدة في مستشفى سبت العلاية.

وأوضحت أن قسم الرعاية المديدة بالمستشفى به 5 أسرة تُقدم الخدمات الطبية والخدمات المساندة لمدة زمنية طويلة للمرضى الذين يحتاجون لرعاية طبية وتمريضية مستمرة لا يمكن توفيرها من قبل الاُسرة أو مقدم الرعاية المنزلية.

وأبانت "صحة بيشة" أن هذه الخدمات تشمل كادرًا طبيًا، والرعاية التمريضية، العلاج الطبيعي، المختبر، التغذية، الأشعة، الصيدلة، طب أسنان، والخدمة الاجتماعية.

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9 خدمات.. شاهد تشغيل "قسم الرعاية المديدة" بمستشفى سبت العلاية
سبق

قالت "صحة بيشة": إنه جرى تشغيل قسم خدمات الرعاية المديدة في مستشفى سبت العلاية.

وأوضحت أن قسم الرعاية المديدة بالمستشفى به 5 أسرة تُقدم الخدمات الطبية والخدمات المساندة لمدة زمنية طويلة للمرضى الذين يحتاجون لرعاية طبية وتمريضية مستمرة لا يمكن توفيرها من قبل الاُسرة أو مقدم الرعاية المنزلية.

وأبانت "صحة بيشة" أن هذه الخدمات تشمل كادرًا طبيًا، والرعاية التمريضية، العلاج الطبيعي، المختبر، التغذية، الأشعة، الصيدلة، طب أسنان، والخدمة الاجتماعية.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
05:30 PM

9 خدمات.. شاهد تشغيل "قسم الرعاية المديدة" بمستشفى سبت العلاية

"صحة بيشة": يشمل 5 أسرة للمرضى الذين لا يمكن رعايتهم منزلياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قالت "صحة بيشة": إنه جرى تشغيل قسم خدمات الرعاية المديدة في مستشفى سبت العلاية.

وأوضحت أن قسم الرعاية المديدة بالمستشفى به 5 أسرة تُقدم الخدمات الطبية والخدمات المساندة لمدة زمنية طويلة للمرضى الذين يحتاجون لرعاية طبية وتمريضية مستمرة لا يمكن توفيرها من قبل الاُسرة أو مقدم الرعاية المنزلية.

وأبانت "صحة بيشة" أن هذه الخدمات تشمل كادرًا طبيًا، والرعاية التمريضية، العلاج الطبيعي، المختبر، التغذية، الأشعة، الصيدلة، طب أسنان، والخدمة الاجتماعية.

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