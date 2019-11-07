النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصوِّر لقطة الإبل الساحلية لـ"سبق": كانت ذاهبة للشرب من ماء عذب بوسط البحر

قال إنها تعيش بالقرب من شواطئ عسير وتسير في موكب منتظم

حصدت صورة إبل ساحلية وهي تسير في موكب منتظم بداخل مياه شاطئ بحر في عسير آلاف المشاهدات، ونالت إعجاب محبي الطبيعة والمهتمين بالبيئة.

وتفصيلاً، أوضح ملتقط الصورة "ماجد عون الأحمري" لـ"سبق" أن الإبل الساحلية تعيش بالقرب من شواطئ عسير، وأنها ستكون ضمن الفيلم القادم عن جزر منطقة عسير بعد نجاح فيلمه "كدمبل". مفيدًا بأنه لم يستطع توثيق كل ما يحمله البحر من أسرار وجمال.

وعن كواليس صورة موكب الإبل داخل مياه البحر قال "الأحمري": إن الإبل تعبر البحر في موكب منتظم حتى تصل أشجار المانقروف التي تتغذى عليها. ونظرًا لحركه المد والجزر فقد يرتفع البحر أحيانًا ليغطي جزءًا من الإبل.

وتابع: رصدت بكاميراتي الإبل وهي ذاهبة عبر مسار واحد، تعرفه تمامًا؛ وذلك للشرب من ماء عذب داخل البحر، يسمى "طعنة علي أو طعمة علي"، ولكن تم ردمه من قِبل الشركات العاملة في البحر.


واختتم: تبقى سواحل وشواطئ منطقه عسير وجهة سياحية ذات مستقبل عالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصوِّر لقطة الإبل الساحلية لـ"سبق": كانت ذاهبة للشرب من ماء عذب بوسط البحر
سبق

حصدت صورة إبل ساحلية وهي تسير في موكب منتظم بداخل مياه شاطئ بحر في عسير آلاف المشاهدات، ونالت إعجاب محبي الطبيعة والمهتمين بالبيئة.

وتفصيلاً، أوضح ملتقط الصورة "ماجد عون الأحمري" لـ"سبق" أن الإبل الساحلية تعيش بالقرب من شواطئ عسير، وأنها ستكون ضمن الفيلم القادم عن جزر منطقة عسير بعد نجاح فيلمه "كدمبل". مفيدًا بأنه لم يستطع توثيق كل ما يحمله البحر من أسرار وجمال.

وعن كواليس صورة موكب الإبل داخل مياه البحر قال "الأحمري": إن الإبل تعبر البحر في موكب منتظم حتى تصل أشجار المانقروف التي تتغذى عليها. ونظرًا لحركه المد والجزر فقد يرتفع البحر أحيانًا ليغطي جزءًا من الإبل.

وتابع: رصدت بكاميراتي الإبل وهي ذاهبة عبر مسار واحد، تعرفه تمامًا؛ وذلك للشرب من ماء عذب داخل البحر، يسمى "طعنة علي أو طعمة علي"، ولكن تم ردمه من قِبل الشركات العاملة في البحر.


واختتم: تبقى سواحل وشواطئ منطقه عسير وجهة سياحية ذات مستقبل عالمي.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:02 AM

مصوِّر لقطة الإبل الساحلية لـ"سبق": كانت ذاهبة للشرب من ماء عذب بوسط البحر

قال إنها تعيش بالقرب من شواطئ عسير وتسير في موكب منتظم

A A A
سويد الحارثي - الرياض
5
7,159

حصدت صورة إبل ساحلية وهي تسير في موكب منتظم بداخل مياه شاطئ بحر في عسير آلاف المشاهدات، ونالت إعجاب محبي الطبيعة والمهتمين بالبيئة.

وتفصيلاً، أوضح ملتقط الصورة "ماجد عون الأحمري" لـ"سبق" أن الإبل الساحلية تعيش بالقرب من شواطئ عسير، وأنها ستكون ضمن الفيلم القادم عن جزر منطقة عسير بعد نجاح فيلمه "كدمبل". مفيدًا بأنه لم يستطع توثيق كل ما يحمله البحر من أسرار وجمال.

وعن كواليس صورة موكب الإبل داخل مياه البحر قال "الأحمري": إن الإبل تعبر البحر في موكب منتظم حتى تصل أشجار المانقروف التي تتغذى عليها. ونظرًا لحركه المد والجزر فقد يرتفع البحر أحيانًا ليغطي جزءًا من الإبل.

وتابع: رصدت بكاميراتي الإبل وهي ذاهبة عبر مسار واحد، تعرفه تمامًا؛ وذلك للشرب من ماء عذب داخل البحر، يسمى "طعنة علي أو طعمة علي"، ولكن تم ردمه من قِبل الشركات العاملة في البحر.


واختتم: تبقى سواحل وشواطئ منطقه عسير وجهة سياحية ذات مستقبل عالمي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,809
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,005
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,645

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة