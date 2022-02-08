أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر يناير من هذا العام 2022م؛ "20197" فحص كورونا، و"4010" فحوص للفيروسات، و"1970" فحص زواج، و"1135" فحص هرمونات، و " 2000 " فحص مَصل، كما نفذ المختبر الإقليمي 7 لقاءات علمية. يذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI ) لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.

"إقليمي صحة حائل" يُجري "20197" فحص كورونا و"4010" فحوص فيروسات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-08 أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر يناير من هذا العام 2022م؛ "20197" فحص كورونا، و"4010" فحوص للفيروسات، و"1970" فحص زواج، و"1135" فحص هرمونات، و " 2000 " فحص مَصل، كما نفذ المختبر الإقليمي 7 لقاءات علمية.



يذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI ) لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.



08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 11:23 PM

"إقليمي صحة حائل" يُجري "20197" فحص كورونا و"4010" فحوص فيروسات بالإضافة إلى "1970" فحص زواج و"1135" فحص هرمونات.. خلال يناير





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أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر يناير من هذا العام 2022م؛ "20197" فحص كورونا، و"4010" فحوص للفيروسات، و"1970" فحص زواج، و"1135" فحص هرمونات، و " 2000 " فحص مَصل، كما نفذ المختبر الإقليمي 7 لقاءات علمية.



يذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI ) لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.

