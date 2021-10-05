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وزارة الرياضة ترفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100%

في مباراتي المنتخب السعودي الأول أمام اليابان والصين

أعلنت وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، وأمام الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر2021م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها،

وقالت الوزارة في بيان إعلامي: "تعلن وزارة الرياضة أنه رغبةً في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، وأمام الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م، أن حضور الجماهير لهاتين المباراتين سيكون مقتصراً فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً)، والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق "توكلنا".

كما تودّ الوزارة التأكيد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة وجودهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة ترفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100%
سبق

أعلنت وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، وأمام الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر2021م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها،

وقالت الوزارة في بيان إعلامي: "تعلن وزارة الرياضة أنه رغبةً في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، وأمام الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م، أن حضور الجماهير لهاتين المباراتين سيكون مقتصراً فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً)، والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق "توكلنا".

كما تودّ الوزارة التأكيد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة وجودهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
04:25 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:57 PM

وزارة الرياضة ترفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100%

في مباراتي المنتخب السعودي الأول أمام اليابان والصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، وأمام الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر2021م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها،

وقالت الوزارة في بيان إعلامي: "تعلن وزارة الرياضة أنه رغبةً في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، وأمام الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م، أن حضور الجماهير لهاتين المباراتين سيكون مقتصراً فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً)، والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق "توكلنا".

كما تودّ الوزارة التأكيد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة وجودهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

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