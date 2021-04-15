"الوطني للمسؤولية الاجتماعية" يطلق حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم
عند الإشارات الرئيسية والتقاطعات المهمة للحد من حوادث الطرقاتإفطار صائم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تفطير صائم
اعلان
"الوطني للمسؤولية الاجتماعية" يطلق حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-15
15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:51 PM
"الوطني للمسؤولية الاجتماعية" يطلق حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم
عند الإشارات الرئيسية والتقاطعات المهمة للحد من حوادث الطرقات
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
11,136
2.5 مليار ..
30 يناير
13,044
91 مليار ..
29 يناير
30,351
70 مليار ..
26 أكتوبر
31,422
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم
إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!
عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!
محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات
حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!
غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!
بدر الغامدي
حالة دخيلة
عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر
مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية
علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة
غسان محمد عسيلان