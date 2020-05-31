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مكة تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا و702 حالة تعافٍ اليوم

11632 إجمالي من تماثلوا للشفاء

تواصل مكة المكرمة تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت اليوم 159 إصابة جديدة بالفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وسجلت مكة اليوم 159 حالة جديدة، مقابل 702 حالة تعافٍ وخمس وفيات.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15431 حالة، منها 3579 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و220 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 702 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11632 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا و702 حالة تعافٍ اليوم
سبق

تواصل مكة المكرمة تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت اليوم 159 إصابة جديدة بالفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وسجلت مكة اليوم 159 حالة جديدة، مقابل 702 حالة تعافٍ وخمس وفيات.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15431 حالة، منها 3579 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و220 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 702 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11632 حالة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
04:51 PM

مكة تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا و702 حالة تعافٍ اليوم

11632 إجمالي من تماثلوا للشفاء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,981

تواصل مكة المكرمة تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت اليوم 159 إصابة جديدة بالفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وسجلت مكة اليوم 159 حالة جديدة، مقابل 702 حالة تعافٍ وخمس وفيات.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15431 حالة، منها 3579 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و220 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 702 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11632 حالة.

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