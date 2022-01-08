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"ابن جزوا" يدشن فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث‎‎

لترسيخ قِيَم الانتماء وإبراز المنجزات الوطنية وخدمة المجتمع

دشن محافظ تثليث، محمد بن سعيد بن جزوا، فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث، بحضور مديري، ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال، والأعيان، والمواطنين.

بدأ حفل التدشين بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها قائد ومؤسس فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث، ظافر بن سالم القحطاني، كلمة الفريق؛ مبينًا أهمية العمل التطوعي والتشجيع عليه؛ حيث أصبح ركيزة أساسية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لترسيخ قِيَم حب الوطن والانتماء، وإبراز المنجزات الوطنية، وخدمة المجتمع عبر التطوع.

واستمع الحضور لكلمة مدير الدفاع المدني بمحافظة تثليث بالنيابة، العقيد ذياب محمد آل مسعود، موضحًا أن العمل التطوعي أصبح اليوم مؤشرًا من مؤشرات تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي زاد انخراط مواطنيها في العمل التطوعي.

وتلا ذلك عرض مرئي يوضح بعض المبادرات التي شارك فيها الفريق مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.

ودشن المحافظ في نهاية الحفل فريقَ سواعد الوطن التطوعي؛ متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن جزوا" يدشن فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث‎‎
سبق

دشن محافظ تثليث، محمد بن سعيد بن جزوا، فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث، بحضور مديري، ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال، والأعيان، والمواطنين.

بدأ حفل التدشين بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها قائد ومؤسس فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث، ظافر بن سالم القحطاني، كلمة الفريق؛ مبينًا أهمية العمل التطوعي والتشجيع عليه؛ حيث أصبح ركيزة أساسية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لترسيخ قِيَم حب الوطن والانتماء، وإبراز المنجزات الوطنية، وخدمة المجتمع عبر التطوع.

واستمع الحضور لكلمة مدير الدفاع المدني بمحافظة تثليث بالنيابة، العقيد ذياب محمد آل مسعود، موضحًا أن العمل التطوعي أصبح اليوم مؤشرًا من مؤشرات تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي زاد انخراط مواطنيها في العمل التطوعي.

وتلا ذلك عرض مرئي يوضح بعض المبادرات التي شارك فيها الفريق مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.

ودشن المحافظ في نهاية الحفل فريقَ سواعد الوطن التطوعي؛ متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
02:58 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:26 AM

"ابن جزوا" يدشن فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث‎‎

لترسيخ قِيَم الانتماء وإبراز المنجزات الوطنية وخدمة المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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دشن محافظ تثليث، محمد بن سعيد بن جزوا، فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث، بحضور مديري، ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال، والأعيان، والمواطنين.

بدأ حفل التدشين بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها قائد ومؤسس فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث، ظافر بن سالم القحطاني، كلمة الفريق؛ مبينًا أهمية العمل التطوعي والتشجيع عليه؛ حيث أصبح ركيزة أساسية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لترسيخ قِيَم حب الوطن والانتماء، وإبراز المنجزات الوطنية، وخدمة المجتمع عبر التطوع.

واستمع الحضور لكلمة مدير الدفاع المدني بمحافظة تثليث بالنيابة، العقيد ذياب محمد آل مسعود، موضحًا أن العمل التطوعي أصبح اليوم مؤشرًا من مؤشرات تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي زاد انخراط مواطنيها في العمل التطوعي.

وتلا ذلك عرض مرئي يوضح بعض المبادرات التي شارك فيها الفريق مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.

ودشن المحافظ في نهاية الحفل فريقَ سواعد الوطن التطوعي؛ متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

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