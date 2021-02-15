النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برنامج يعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وجيبوتي

وقعه وزيرا تجارة البلدين بالرياض

وقّع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة بجمهورية جيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم اليوم، في الرياض، برنامج تعاون بين المملكة وجيبوتي يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.

شهد اللقاء حضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، والوفد المرافق لوزير التجارة الجيبوتي.

وأكد الجانبان السعي إلى رفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.

كما أكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بلغ 488 مليون دولار خلال العام 2018، ويميل الميزان التجاري للمملكة بـ390 مليون دولار، كما تبلغ صادرات المملكة 439 مليون دولار، وحجم الواردات 49 مليون دولار.

وزارة التجارة والاستثمار وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وزير التجارة بجيبوتي السيد حسن إبراهيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برنامج يعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وجيبوتي
سبق

وقّع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة بجمهورية جيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم اليوم، في الرياض، برنامج تعاون بين المملكة وجيبوتي يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.

شهد اللقاء حضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، والوفد المرافق لوزير التجارة الجيبوتي.

وأكد الجانبان السعي إلى رفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.

كما أكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بلغ 488 مليون دولار خلال العام 2018، ويميل الميزان التجاري للمملكة بـ390 مليون دولار، كما تبلغ صادرات المملكة 439 مليون دولار، وحجم الواردات 49 مليون دولار.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:39 PM

برنامج يعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وجيبوتي

وقعه وزيرا تجارة البلدين بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
587

وقّع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة بجمهورية جيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم اليوم، في الرياض، برنامج تعاون بين المملكة وجيبوتي يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.

شهد اللقاء حضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، والوفد المرافق لوزير التجارة الجيبوتي.

وأكد الجانبان السعي إلى رفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.

كما أكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بلغ 488 مليون دولار خلال العام 2018، ويميل الميزان التجاري للمملكة بـ390 مليون دولار، كما تبلغ صادرات المملكة 439 مليون دولار، وحجم الواردات 49 مليون دولار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,594
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,280
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,699

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة