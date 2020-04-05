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تفاؤل بأستراليا.. معدل الإصابات اليومي بـ"كورونا" يتراجع

وزير الصحة: رغم المؤشرات الطيبة قيود التباعد ستظل لـ6 أشهر

أبدى عدد من مسؤولي الصحة الأستراليين، تفاؤلهم الحذر بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ مشيرين إلى أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور.

وأوضح جيريمي ماكانيلتي، مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز، أن هناك أملًا في بدء ثبات منحنى الإصابات الجديدة، و"نريد أن نكون متفائلين؛ ولكن مع عدم المبالغة في الأرقام".

من جهته حذّر وزير الصحة، جريج هنت، أمس السبت -بحسب رويترز- من أنه رغم المؤشرات الطيبة سيظل من المتعين على الأستراليين التباعد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الأسترالية إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بـ181 حالة خلال الـ24 ساعة، حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد؛ ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 34 حالة.

ويشير ذلك إلى أن معدل الإصابة اليومية أصبح أقل من 5%، أي نحو ثلث ما رأته أستراليا في منتصف مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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تفاؤل بأستراليا.. معدل الإصابات اليومي بـ"كورونا" يتراجع
سبق

أبدى عدد من مسؤولي الصحة الأستراليين، تفاؤلهم الحذر بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ مشيرين إلى أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور.

وأوضح جيريمي ماكانيلتي، مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز، أن هناك أملًا في بدء ثبات منحنى الإصابات الجديدة، و"نريد أن نكون متفائلين؛ ولكن مع عدم المبالغة في الأرقام".

من جهته حذّر وزير الصحة، جريج هنت، أمس السبت -بحسب رويترز- من أنه رغم المؤشرات الطيبة سيظل من المتعين على الأستراليين التباعد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الأسترالية إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بـ181 حالة خلال الـ24 ساعة، حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد؛ ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 34 حالة.

ويشير ذلك إلى أن معدل الإصابة اليومية أصبح أقل من 5%، أي نحو ثلث ما رأته أستراليا في منتصف مارس الماضي.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:57 AM

تفاؤل بأستراليا.. معدل الإصابات اليومي بـ"كورونا" يتراجع

وزير الصحة: رغم المؤشرات الطيبة قيود التباعد ستظل لـ6 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى عدد من مسؤولي الصحة الأستراليين، تفاؤلهم الحذر بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ مشيرين إلى أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور.

وأوضح جيريمي ماكانيلتي، مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز، أن هناك أملًا في بدء ثبات منحنى الإصابات الجديدة، و"نريد أن نكون متفائلين؛ ولكن مع عدم المبالغة في الأرقام".

من جهته حذّر وزير الصحة، جريج هنت، أمس السبت -بحسب رويترز- من أنه رغم المؤشرات الطيبة سيظل من المتعين على الأستراليين التباعد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الأسترالية إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بـ181 حالة خلال الـ24 ساعة، حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد؛ ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 34 حالة.

ويشير ذلك إلى أن معدل الإصابة اليومية أصبح أقل من 5%، أي نحو ثلث ما رأته أستراليا في منتصف مارس الماضي.

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