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أمير الرياض يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير فهد بن مشاري بن عبدالمحسن ـرحمها الله- خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض يرافقه الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.

وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

فيما أعرب الأمير فهد بن مشاري عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

أمير الرياض

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أمير الرياض يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته
سبق

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير فهد بن مشاري بن عبدالمحسن ـرحمها الله- خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض يرافقه الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.

وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

فيما أعرب الأمير فهد بن مشاري عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
09:18 PM

أمير الرياض يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير فهد بن مشاري بن عبدالمحسن ـرحمها الله- خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض يرافقه الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.

وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

فيما أعرب الأمير فهد بن مشاري عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

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