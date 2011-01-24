هكذا أمضى ترامب أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس سابق لأمريكا

رفض اتباع التقاليد وحضور تنصيب خلَفه الرئيس بايدن ونائبته هاريس

أمضى دونالد ترامب أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس سابق للولايات المتحدة، منغمسًا في هوايته المفضلة، لعب الغولف، في ناديه "ويست بالم بيتش" بفلوريدا.

وشوهد ترامب وهو يلعب جولتين من الغولف، أمس السبت، في ملعب غولف ويست بالم بيتش، إحدى أفضل وجهاته لقضاء العطلات بعيدًا عن البيت الأبيض.

وارتدى الرئيس الأمريكي السابق قبعة حملته الانتخابية الحمراء، التي تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، "Make America Great Again"، وقميص بولو أبيض أثناء لعب الغولف، قبل أن يتم نقله إلى منتجع "مارالاغو" في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامته الجديد الدائم.

ولدى عودته للمنتجع، وجد ترامب حشدًا صغيرًا من المؤيدين بانتظاره، كان بعضهم يحمل أعلامًا أمريكية، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها: "لا يزال رئيسي!" و"فاز ترامب!".

وأثناء مرور موكبه، ابتسم ترامب ولوح بمرح لمشجعيه على طول الطريق.

وعاد الرئيس المنتهية ولايته إلى منتجعه صباح يوم الأربعاء؛ حيث رفض اتباع التقاليد وحضور تنصيب خَلَفه الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأمضى ترامب معظم وقته كرئيس وهو يلعب الغولف في ملاعبه المختلفة في جميع أنحاء البلاد وحول العالم؛ ولكن بشكل خاص نادي ويست بالم بيتش؛ وفق "روسيا اليوم".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، أنهم حددوا موعدًا لبدء المرافعات في محاكمة عزله بمجلس الشيوخ، بتهمة دعوته لأعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول.