جدة.. إزالة مبنى مخالف شُيِّد على أرض مخصصة لحديقة بـ"الصفا"

بالتعاون مع الشرطة والكهرباء وشركة المياه

أزالت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مبنًى مخالفًا ملحقًا بمسجد تم تشييده على مرفق مخصص كحديقة؛ حيث نفذت آليات البلدية عمليات الإزالة بدعم ومشاركة شرطة البلدية وعدد من الجهات ذات العلاقة وإدارة المعدات وإدارة معالجة المخلفات وشركة الكهرباء السعودية وشركة المياه الوطنية وشركة النظافة.



وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أنه جرى تشكيل فريق مخصص لهذا الغرض، بمتابعة من وكيل الأمين للبلديات الفرعية، وإشراف مشرف قطاع الوسط؛ حيث تتواصل أعمال إزالة الموقع ورفع آثار الإزالة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانة.



من جانبها أكدت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات والحدّ من المخالفات البلدية والظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، معربة عن شكرها لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم البلاغات والطوارئ ٩٤٠.