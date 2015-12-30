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الجبير يستقبل سفيري الأردن ومصر لدى المملكة ويستعرض العلاقات الثنائية

بحث مع الأشقاء المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال، الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزير التعاون في العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير يستقبل سفيري الأردن ومصر لدى المملكة ويستعرض العلاقات الثنائية
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال، الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزير التعاون في العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
06:40 PM

الجبير يستقبل سفيري الأردن ومصر لدى المملكة ويستعرض العلاقات الثنائية

بحث مع الأشقاء المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال، الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزير التعاون في العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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