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أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة

بمناسبة تعيينه.. وأكد على اعتزازه وتقديره لرجال الأمن

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، اللواء سفر بن منيف العتيبي؛ بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

ورحّب الأمير فهد بن سلطان في بداية الاستقبال باللواء "العتيبي"، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه. وأكد على اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية، مشيداً بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية. مشيرًا إلى الدور الهام لقوة أمن المنشآت في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، ومنوهاً بالجهود التي يبذلها منسوبو قوة أمن المنشآت بالمنطقة.

وأعرب اللواء "العتيبي" عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه؛ لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، اللواء سفر بن منيف العتيبي؛ بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

ورحّب الأمير فهد بن سلطان في بداية الاستقبال باللواء "العتيبي"، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه. وأكد على اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية، مشيداً بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية. مشيرًا إلى الدور الهام لقوة أمن المنشآت في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، ومنوهاً بالجهود التي يبذلها منسوبو قوة أمن المنشآت بالمنطقة.

وأعرب اللواء "العتيبي" عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه؛ لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
03:15 PM

أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة

بمناسبة تعيينه.. وأكد على اعتزازه وتقديره لرجال الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، اللواء سفر بن منيف العتيبي؛ بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

ورحّب الأمير فهد بن سلطان في بداية الاستقبال باللواء "العتيبي"، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه. وأكد على اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية، مشيداً بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية. مشيرًا إلى الدور الهام لقوة أمن المنشآت في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، ومنوهاً بالجهود التي يبذلها منسوبو قوة أمن المنشآت بالمنطقة.

وأعرب اللواء "العتيبي" عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه؛ لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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