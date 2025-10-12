تسريبات تكشف قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" الجديدة

ومن المتوقع أن تفتح "أبل" باب طلبات الشراء المسبقة بدءاً من يوم 16 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرحه رسمياً في الأسواق العالمية.
وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف "آيفون 12" الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع "أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر"، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكّن صاحب الهاتف من التبديل تلقائياً بين شبكات الجيلين الرابع والخامس.
ومن المتوقع أن تفتح "أبل" باب طلبات الشراء المسبقة بدءاً من يوم 16 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرحه رسمياً في الأسواق العالمية.
وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف "آيفون 12" الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع "أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر"، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكّن صاحب الهاتف من التبديل تلقائياً بين شبكات الجيلين الرابع والخامس.
ومن المتوقع أن تفتح "أبل" باب طلبات الشراء المسبقة بدءاً من يوم 16 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرحه رسمياً في الأسواق العالمية.
وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف "آيفون 12" الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع "أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر"، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكّن صاحب الهاتف من التبديل تلقائياً بين شبكات الجيلين الرابع والخامس.