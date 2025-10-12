النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسريبات تكشف قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" الجديدة

من المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة

ينتظر كل عشاق هواتف "آيفون" إعلان شركة "أبل" الأمريكية، سلسلة هواتف "آيفون 12" الجديدة غداً، الثلاثاء 13 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة، وهي: "آيفون 12 ميني" و"آيفون 12" و"آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس".

وكشفت تسريبات صحفية، نشرها موقع "تايمز نيوز ناو" عن قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" المرتقبة.

وجاءت قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" على النحو التالي:

- آيفون 12 ميني: 699 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

- آيفون 12: 799 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

- آيفون 12 برو: 999 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

- آيفون 12 برو ماكس: 1099 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

ومن المتوقع أن تفتح "أبل" باب طلبات الشراء المسبقة بدءاً من يوم 16 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرحه رسمياً في الأسواق العالمية.

وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف "آيفون 12" الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع "أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر"، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكّن صاحب الهاتف من التبديل تلقائياً بين شبكات الجيلين الرابع والخامس.

وسيتمتع هاتف "آيفون 12 ميني" بشاشة بقياس 5.4 بوصة وكاميرات خلفية مزدوجة، فيما سيأتي هاتفا "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة، فيما سيأتي هاتف "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة بقياس 6.7 بوصة بكاميرا خلفية ثلاثية.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تسريبات تكشف قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" الجديدة
سبق

ينتظر كل عشاق هواتف "آيفون" إعلان شركة "أبل" الأمريكية، سلسلة هواتف "آيفون 12" الجديدة غداً، الثلاثاء 13 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة، وهي: "آيفون 12 ميني" و"آيفون 12" و"آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس".

وكشفت تسريبات صحفية، نشرها موقع "تايمز نيوز ناو" عن قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" المرتقبة.

وجاءت قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" على النحو التالي:

- آيفون 12 ميني: 699 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

- آيفون 12: 799 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

- آيفون 12 برو: 999 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

- آيفون 12 برو ماكس: 1099 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

ومن المتوقع أن تفتح "أبل" باب طلبات الشراء المسبقة بدءاً من يوم 16 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرحه رسمياً في الأسواق العالمية.

وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف "آيفون 12" الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع "أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر"، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكّن صاحب الهاتف من التبديل تلقائياً بين شبكات الجيلين الرابع والخامس.

وسيتمتع هاتف "آيفون 12 ميني" بشاشة بقياس 5.4 بوصة وكاميرات خلفية مزدوجة، فيما سيأتي هاتفا "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة، فيما سيأتي هاتف "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة بقياس 6.7 بوصة بكاميرا خلفية ثلاثية.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
10:32 AM

تسريبات تكشف قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" الجديدة

من المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
1,746

ينتظر كل عشاق هواتف "آيفون" إعلان شركة "أبل" الأمريكية، سلسلة هواتف "آيفون 12" الجديدة غداً، الثلاثاء 13 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة، وهي: "آيفون 12 ميني" و"آيفون 12" و"آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس".

وكشفت تسريبات صحفية، نشرها موقع "تايمز نيوز ناو" عن قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" المرتقبة.

وجاءت قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" على النحو التالي:

- آيفون 12 ميني: 699 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

- آيفون 12: 799 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

- آيفون 12 برو: 999 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

- آيفون 12 برو ماكس: 1099 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

ومن المتوقع أن تفتح "أبل" باب طلبات الشراء المسبقة بدءاً من يوم 16 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرحه رسمياً في الأسواق العالمية.

وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف "آيفون 12" الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع "أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر"، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكّن صاحب الهاتف من التبديل تلقائياً بين شبكات الجيلين الرابع والخامس.

وسيتمتع هاتف "آيفون 12 ميني" بشاشة بقياس 5.4 بوصة وكاميرات خلفية مزدوجة، فيما سيأتي هاتفا "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة، فيما سيأتي هاتف "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة بقياس 6.7 بوصة بكاميرا خلفية ثلاثية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,841
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,426
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,308

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة