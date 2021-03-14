النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسام" ينتزع  1632 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية

تنوعت بين مضادة للأفراد والدبابات وذخيرة غير متفجرة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من انتزاع 1,632 لغمًا وذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الثاني من مارس 2021م ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 224 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 45 لغمًا مضادًا للأفراد، و367 لغمًا مضادًا للدبابات، و1215 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

حيث نُزع من محافظة عدن 557 ذخيرة غير متفجرة و151 لغمًا مضادًا للدبابات وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق “مسام” من إزالة 28 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 6 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة.

وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 5 ذخائر غير متفجرة، و7 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 147 ذخيرة غير متفجرة، و24 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 340 ذخيرة غير متفجرة في مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 18 لغمًا مضادًا للأفراد و145 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، إضافة إلى ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع لغمين مضادين للأفراد و3 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية المخا تم نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى لغم واحد مضاد للأفراد و36 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية موزع، إلى جانب 14 لغمًا مضادًا للأفراد و98 لغمًا مضادًا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” إلى مساعدة اليمن في تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة للمواطنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسام" ينتزع  1632 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من انتزاع 1,632 لغمًا وذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الثاني من مارس 2021م ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 224 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 45 لغمًا مضادًا للأفراد، و367 لغمًا مضادًا للدبابات، و1215 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

حيث نُزع من محافظة عدن 557 ذخيرة غير متفجرة و151 لغمًا مضادًا للدبابات وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق “مسام” من إزالة 28 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 6 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة.

وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 5 ذخائر غير متفجرة، و7 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 147 ذخيرة غير متفجرة، و24 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 340 ذخيرة غير متفجرة في مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 18 لغمًا مضادًا للأفراد و145 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، إضافة إلى ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع لغمين مضادين للأفراد و3 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية المخا تم نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى لغم واحد مضاد للأفراد و36 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية موزع، إلى جانب 14 لغمًا مضادًا للأفراد و98 لغمًا مضادًا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” إلى مساعدة اليمن في تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة للمواطنين.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:27 PM

"مسام" ينتزع  1632 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية

تنوعت بين مضادة للأفراد والدبابات وذخيرة غير متفجرة

A A A
فهد كاملي - جازان
0
192

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من انتزاع 1,632 لغمًا وذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الثاني من مارس 2021م ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 224 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 45 لغمًا مضادًا للأفراد، و367 لغمًا مضادًا للدبابات، و1215 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

حيث نُزع من محافظة عدن 557 ذخيرة غير متفجرة و151 لغمًا مضادًا للدبابات وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق “مسام” من إزالة 28 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 6 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة.

وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 5 ذخائر غير متفجرة، و7 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 147 ذخيرة غير متفجرة، و24 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 340 ذخيرة غير متفجرة في مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 18 لغمًا مضادًا للأفراد و145 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، إضافة إلى ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع لغمين مضادين للأفراد و3 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية المخا تم نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى لغم واحد مضاد للأفراد و36 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية موزع، إلى جانب 14 لغمًا مضادًا للأفراد و98 لغمًا مضادًا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” إلى مساعدة اليمن في تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة للمواطنين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,228
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة