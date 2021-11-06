النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

الصفا يزيح الهدى عن الوصافة

حقق فريق السلام للتايكوندو، كأس القتال للمجموعة الثانية لدرجة الناشئين بـ(570) نقطة و(4) ذهبيات، جاءت عن طريق (علي الرشيد، يوسف الحسن، مهند الباشا، فراس العلي) بقيادة المدرب عبدالمنعم الخواهر، ورائد الحميدي.

وحل فريق العدالة ثانيًا بـ(376) نقطة بذهبية واحدة عبر عبدالله الوباري تحت إشراف حسن العبادي، ووليد القفاص، وعلي حقوي.

وجاء فريق العمران ثالثًا بـ(266) نقطة وذهبية حسن الكاظم، بقيادة المدرب محمد النويصر، في البطولة التي اختُتمت اليوم السبت على صالة وقت اللياقة بالجبيل بمشاركة (20) ناديًا وعلى صعيد منافسات البومسي.

وواصل فريق الترجي سيطرته على بطولات البومسي بـ(424) نقطة وذهبية الفردي للاعب الفضل آل حمادة، وذهبية الجماعي أيضًا عبر (الفضل آل حمادة، الحر آل حمادة، الحسن آل هنيدي) تحت إشراف المدير الفني زهير أبو الرحى؛ فيما حقق فريق الصفا الوصافة بـ(74) نقطة بقيادة علي درويش، الذي قلب الطاولة بعد إزاحته للمنافس التقليدي للترجي (نادي الهدى)، الذي تراجع للثالث بـ(52) نقطة.. وظَهَرت لمسات المدرب القدير أشرف البحراني على العطاء الفني للمجموعة التي خاضت التنافس.

من جهة أخرى تتوقف المنافسات مؤقتًا ليتمكن اللاعبون من إجراء اختباراتهم الدراسية، وسيتم إعادة جدولة جولات المنافسات من قِبَل اللجنة الفنية، وسيتم إعلانه عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر (sauditkd@).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي
سبق

حقق فريق السلام للتايكوندو، كأس القتال للمجموعة الثانية لدرجة الناشئين بـ(570) نقطة و(4) ذهبيات، جاءت عن طريق (علي الرشيد، يوسف الحسن، مهند الباشا، فراس العلي) بقيادة المدرب عبدالمنعم الخواهر، ورائد الحميدي.

وحل فريق العدالة ثانيًا بـ(376) نقطة بذهبية واحدة عبر عبدالله الوباري تحت إشراف حسن العبادي، ووليد القفاص، وعلي حقوي.

وجاء فريق العمران ثالثًا بـ(266) نقطة وذهبية حسن الكاظم، بقيادة المدرب محمد النويصر، في البطولة التي اختُتمت اليوم السبت على صالة وقت اللياقة بالجبيل بمشاركة (20) ناديًا وعلى صعيد منافسات البومسي.

وواصل فريق الترجي سيطرته على بطولات البومسي بـ(424) نقطة وذهبية الفردي للاعب الفضل آل حمادة، وذهبية الجماعي أيضًا عبر (الفضل آل حمادة، الحر آل حمادة، الحسن آل هنيدي) تحت إشراف المدير الفني زهير أبو الرحى؛ فيما حقق فريق الصفا الوصافة بـ(74) نقطة بقيادة علي درويش، الذي قلب الطاولة بعد إزاحته للمنافس التقليدي للترجي (نادي الهدى)، الذي تراجع للثالث بـ(52) نقطة.. وظَهَرت لمسات المدرب القدير أشرف البحراني على العطاء الفني للمجموعة التي خاضت التنافس.

من جهة أخرى تتوقف المنافسات مؤقتًا ليتمكن اللاعبون من إجراء اختباراتهم الدراسية، وسيتم إعادة جدولة جولات المنافسات من قِبَل اللجنة الفنية، وسيتم إعلانه عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر (sauditkd@).

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
08:05 PM

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

الصفا يزيح الهدى عن الوصافة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
60

حقق فريق السلام للتايكوندو، كأس القتال للمجموعة الثانية لدرجة الناشئين بـ(570) نقطة و(4) ذهبيات، جاءت عن طريق (علي الرشيد، يوسف الحسن، مهند الباشا، فراس العلي) بقيادة المدرب عبدالمنعم الخواهر، ورائد الحميدي.

وحل فريق العدالة ثانيًا بـ(376) نقطة بذهبية واحدة عبر عبدالله الوباري تحت إشراف حسن العبادي، ووليد القفاص، وعلي حقوي.

وجاء فريق العمران ثالثًا بـ(266) نقطة وذهبية حسن الكاظم، بقيادة المدرب محمد النويصر، في البطولة التي اختُتمت اليوم السبت على صالة وقت اللياقة بالجبيل بمشاركة (20) ناديًا وعلى صعيد منافسات البومسي.

وواصل فريق الترجي سيطرته على بطولات البومسي بـ(424) نقطة وذهبية الفردي للاعب الفضل آل حمادة، وذهبية الجماعي أيضًا عبر (الفضل آل حمادة، الحر آل حمادة، الحسن آل هنيدي) تحت إشراف المدير الفني زهير أبو الرحى؛ فيما حقق فريق الصفا الوصافة بـ(74) نقطة بقيادة علي درويش، الذي قلب الطاولة بعد إزاحته للمنافس التقليدي للترجي (نادي الهدى)، الذي تراجع للثالث بـ(52) نقطة.. وظَهَرت لمسات المدرب القدير أشرف البحراني على العطاء الفني للمجموعة التي خاضت التنافس.

من جهة أخرى تتوقف المنافسات مؤقتًا ليتمكن اللاعبون من إجراء اختباراتهم الدراسية، وسيتم إعادة جدولة جولات المنافسات من قِبَل اللجنة الفنية، وسيتم إعلانه عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر (sauditkd@).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,130
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,096
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,170

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة