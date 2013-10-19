استسلام حوثيين بأسلحتهم للجيش اليمني جنوب مأرب

تحرير مواقع عسكرية استراتيجية من المليشيا

‬حرّر الجيش الوطني اليمني مسنوداً برجال المقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب جنوبي محافظة مأرب، بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً؛ أسفرت عن استسلام مجموعة متمردين حوثيين.

وبيّن قيادي عسكري أن الجيش الوطني نفّذ عملية عسكرية عكسية، صباح اليوم، تمكّن خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب في جبهات جنوبي محافظة مأرب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن مليشيا الحوثي مُنِيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تسليم مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية نفسها إلى الجيش الوطني بكامل عدتها وعتادها العسكري.

وأوضح القيادي أن طيران التحالف العربي الذي كان حاضراً بقوة في معركة اليوم، استهدف تعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية القادمة إلى ذات الجبهة.