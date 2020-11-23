النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

بتداولات بلغت 12 مليار ريال لأكثر من 400 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 22.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8610.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتطورة، وأبو معطي، واللجين، ولازوردي، وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ونسيج، وبروج للتأمين، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و5.03% .

وكانت أسهم شركات كيمانول، وكيان السعودية، ولازوردي، ونسيج، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نسيج، وكيمانول، وأمانة للتأمين، ولازوردي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 104.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19615.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1250 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 22.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8610.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتطورة، وأبو معطي، واللجين، ولازوردي، وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ونسيج، وبروج للتأمين، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و5.03% .

وكانت أسهم شركات كيمانول، وكيان السعودية، ولازوردي، ونسيج، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نسيج، وكيمانول، وأمانة للتأمين، ولازوردي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 104.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19615.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1250 صفقة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

بتداولات بلغت 12 مليار ريال لأكثر من 400 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
383

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 22.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8610.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتطورة، وأبو معطي، واللجين، ولازوردي، وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ونسيج، وبروج للتأمين، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و5.03% .

وكانت أسهم شركات كيمانول، وكيان السعودية، ولازوردي، ونسيج، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نسيج، وكيمانول، وأمانة للتأمين، ولازوردي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 104.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19615.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1250 صفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,044
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,489

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة