‏وقال المركز إن التقلبات تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية، داعياً الجميع إلى توخي ‏الحيطة والحذر، وتجنُّب تجمُّع المياه وبطون الأودية.

كشف ‏مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرّمة، عن ‏تقلبات جوية تشهدها محافظات منطقة ‫مكة المكرّمة؛ ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء.

تحذير من تقلبات جوية على مكة من الجمعة حتى الثلاثاء هادي العصيمي سبق 2021-04-23 كشف ‏مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرّمة، عن ‏تقلبات جوية تشهدها محافظات منطقة ‫مكة المكرّمة؛ ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء. ‏وقال المركز إن التقلبات تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية، داعياً الجميع إلى توخي ‏الحيطة والحذر، وتجنُّب تجمُّع المياه وبطون الأودية.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 02:03 PM

تحذير من تقلبات جوية على مكة من الجمعة حتى الثلاثاء مركز إدارة الأزمات بالإمارة يدعو إلى تجنُّب بطون الأودية





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كشف ‏مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرّمة، عن ‏تقلبات جوية تشهدها محافظات منطقة ‫مكة المكرّمة؛ ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء.

‏وقال المركز إن التقلبات تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية، داعياً الجميع إلى توخي ‏الحيطة والحذر، وتجنُّب تجمُّع المياه وبطون الأودية.