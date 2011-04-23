النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
القبض على المتورطين بحفر الباطن.. 4 مواطنين ونازح

إحباط تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدّر داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان

حدث بالهند.. مقتل 13 في حريق شبّ بمستشفى يعالج مرضى كورونا

شبَّ حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى هندي يعالج مرضى فيروس كورونا؛ ما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 13 مريضاً كانوا يعالجون من كورونا.

وتمّ إجلاء المرضى من مستشفى فيجاي فالاب بعد إخماد الحريق صباح الجمعة.

السلطات الهندية قالت إنها تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونقلت أربعة ناجين إلى مستشفيات قريبة.

الحادث يأتي وسط موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالوباء في الهند.

وأرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبّب في نقص حاد في الأكسجين وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حدث بالهند.. مقتل 13 في حريق شبّ بمستشفى يعالج مرضى كورونا
سبق

شبَّ حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى هندي يعالج مرضى فيروس كورونا؛ ما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 13 مريضاً كانوا يعالجون من كورونا.

وتمّ إجلاء المرضى من مستشفى فيجاي فالاب بعد إخماد الحريق صباح الجمعة.

السلطات الهندية قالت إنها تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونقلت أربعة ناجين إلى مستشفيات قريبة.

الحادث يأتي وسط موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالوباء في الهند.

وأرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبّب في نقص حاد في الأكسجين وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:29 PM

حدث بالهند.. مقتل 13 في حريق شبّ بمستشفى يعالج مرضى كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,184

شبَّ حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى هندي يعالج مرضى فيروس كورونا؛ ما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 13 مريضاً كانوا يعالجون من كورونا.

وتمّ إجلاء المرضى من مستشفى فيجاي فالاب بعد إخماد الحريق صباح الجمعة.

السلطات الهندية قالت إنها تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونقلت أربعة ناجين إلى مستشفيات قريبة.

الحادث يأتي وسط موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالوباء في الهند.

وأرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبّب في نقص حاد في الأكسجين وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,310
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة