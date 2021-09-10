استشهاد فلسطيني خلال محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس

بعد إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه

استشهد رجل فلسطيني، اليوم الجمعة، خلال محاولته تنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في مدينة القدس، وذلك على إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه.



وقالت الشرطة الإسرائيلية ومستشفى هداسا هار هتسوفيم، إن فلسطينياً أصابته قوات الأمن الإسرائيلية خلال مهاجمة عناصر من الشرطة بالسلاح الأبيض، وتوفي الجمعة، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدران أن محاولة الهجوم تمّت في البلدة القديمة، حيث تظاهر سابقاً اليوم عشرات الفلسطينيين تأييداً للأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن قواتها فتحت النار على أحد القاطنين في القدس الشرقية بعدما حاول طعن رجال الأمن بالسكين، فيما أعلن لاحقاً عن استشهاده.

