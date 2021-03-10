"أمانة الرياض": أزلنا صبة خرسانية تُعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم دولية

قالت: 64 ألف صبة في 2020.. ويجري العمل بطموحات أكبر لتحسين المشهد

أفادت أمانة الرياض، بأنها أنهت العام 2020 بإزالة ما يزيد على 64 ألف صبة خرسانية، كانت تشغل حيزًا كبيرًا في المدينة يعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم دولية.

ووفق حساب الأمانة على "تويتر"؛ فإنه يجري العمل بطموحات أكبر لتحسين مشهد الرياض الحضري.