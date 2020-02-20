في الرياض.. مايكروسوفت العربية تطلق أحدث إصدارات Surface

خلال حفل تحت شعار "ماضينا العريق يلهمنا لنصنع المستقبل"

نظمت شركة مايكروسوفت العربية، الاثنين الماضي في مدينة الرياض، حفل إطلاق أحدث إصدارات عائلة Surface الداعمة والمطورة لبيئة أعمال الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السعودية، تحت شعار "ماضينا العريق يلهمنا لنصنع المستقبل".

وأكد رئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، على المدى الكبير الذي وصلت إليه الأدوات التكنولوجية الحديثة في تنمية "خريطة أعمالالشركات والمؤسسات" بمختلف مستوياتها التشغيلية؛ لكونها أحد الأدوات الرئيسيةالفاعلة في تسيير منظومة الأعمال الحديثة.

وقال: الإصدارات الجديدة لعائلة Surface وهي (Pro X)، و(Pro7)، و(Laptop 3)، بالإضافة إلى جهاز Surface Hub 2S، تأتي لمواكبة التحولات الرقمية السريعة التي تشهدها المملكة، وتحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي، أحد البرامج الأساسـية لرؤية 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف: مايكروسوفت العربية تقدم لعملائها في المملكة أحدث أجهزة Surface من أجل تقديم أفضل ميزات الإنتاجية والتنقل والسرعة في الأداء والجودة العالية، لتغطية مختلف الاستخدامات التي يتطلبها العملاء في القطاعين العام والخاص، وهو ما يُحقق المحاور الرئيسة للخطة الثالثة لاستراتيجية التحول الرقمي السعودية (2019-2022).

من جهتها، أوضحت الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرفس لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، ميرنا عارف، أن أحدث إصدارات أجهزة Surface قد صُممت خصيصًا للأساليب العمل المتطورة، فهي تتيح لهم حرية العمل، وحماية بأفضل منصة أمن وإدارة حديثة من Microsoft.

وقالت: تقدم مجموعة Surface للأعمال التجربة التي يطمح لها الموظفون مع مستوى المرونة التي يحتاجونها للعمل بالظروف التي تناسبهم.

وشهد حفل مايكروسوفت العربية المقام تحت أنغام عزف الموسيقى العربية بالعود، حضورًا لافتًا من المتخصصين والعملاء بالإضافة إلى وسائل الإعلام السعودية التي حرصت على تغطية حفل الإطلاق وتسليط الضوء على الأجهزة الجديدة، حيث تم تعريفهم على مزايا أجهزة عائلة Surface الجديدة، والتي تتميز بخدمتها المباشرة في تطوير الأعمال، خاصة أنها تتمتع بأفضل مزايا Microsoft والتي تثقبها الشركات والمؤسسات، لمواكبة أفكارها، وتشغيل كافة تطبيقات الأعمال التجاريةالتي تعتمد عليها.

وحظي حضور الحفل بتجربة الإصدارات الحديثة من عائلة Surface في مناطق مختلفة داخل قاعة روعي في تصميمها المزج بين الماضي والحاضر، وتحاكي مختلف الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها الفرد، حيث وفرت الأجهزة بقاءه متصلاً بفريقه بغض النظر عن موقعه، سواء كان في بيت الشعر العربي الصحراوي،أو بجانب الشاطئ، أو في العمل، أو المنزل، بلمسات عصرية حديثة فريدة وضمن أعلى معايير ميزات الإنتاجية والتنقل والسرعة في الأداء والجودة العالية للأجهزة.