دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا بضرورة المغادرة بسبب الظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا.
السفارة السعودية في أديس أبابا تدعو السعوديين في إثيوبيا للمغادرة بسبب الظروف الحالية
دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا بضرورة المغادرة بسبب الظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا.
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السفارة السعودية في أديس أبابا تدعو السعوديين في إثيوبيا للمغادرة بسبب الظروف الحاليةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-05
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
05:10 PM
السفارة السعودية في أديس أبابا تدعو السعوديين في إثيوبيا للمغادرة بسبب الظروف الحالية
دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا بضرورة المغادرة بسبب الظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا.
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