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97.8 % نسبة التعافي بالسعودية.. كم جرعة لقاح أُعطيت بدول مجلس التعاون؟

"إحصاء الخليج": مليونان ونصف المليون حالة إصابة مؤكّدة مقابل 19 ألف وفاة

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 94 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 97.8 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في "تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 93,548,991 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,555,451 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,516,454 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,623 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.8 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.5 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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97.8 % نسبة التعافي بالسعودية.. كم جرعة لقاح أُعطيت بدول مجلس التعاون؟
سبق

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 94 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 97.8 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في "تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 93,548,991 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,555,451 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,516,454 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,623 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.8 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.5 %.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
11:15 AM

97.8 % نسبة التعافي بالسعودية.. كم جرعة لقاح أُعطيت بدول مجلس التعاون؟

"إحصاء الخليج": مليونان ونصف المليون حالة إصابة مؤكّدة مقابل 19 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 94 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 97.8 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في "تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 93,548,991 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,555,451 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,516,454 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,623 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.8 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.5 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,973
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,043
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,522

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