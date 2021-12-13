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جراحة معقدة بـ"سليمان الحبيب" تُنهي معاناة سيدة من أورام كلى تمددت للغدد اللمفاوية

كانت قد راجعت المستشفى بعد شعورها بآلام في البطن وإحساس دائم بالتعب وفقدان للطاقة

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عمليةً جراحية ناجحة لاستئصال أورام كلى متشعبة إلى الغدد اللمفاوية بالتجويف البطني، وأنهت معاناة سيدة عمرها ٦٠ عامًا من مضاعفاتها.

ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى، الذي قال إن سيدة راجعت المستشفى بعد شعورها بآلام في البطن، إضافة إلى إحساس دائم بالتعب وفقدان للطاقة، وخضعت المريضة -التي كانت قد أجرت في وقت سابق عملية استئصال للكلية اليمنى بأحد المستشفيات- لفحوصات دقيقة كشفت نتائجها عن تمدد الأورام إلى الغدد اللمفاوية بالتجويف البطني حول الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي.. وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي مكون من نخبة من الكفاءات؛ حيث أخضَعَ الحالة للدراسة، وخلُصَ إلى حتمية التدخل الجراحي بعد بعض الجرعات من العلاج الكيماوي.

وبعد اتخاذ التدابير اللازمة، أجريت للمريضة عملية دقيقة ومعقدة استمرت 3 ساعات، وتم فيها استئصال الغدد اللمفاوية المصابة بالورم، وقد مضت الجراحة ولله الحمد وفق الخطة العلاجية، ونُقلت المريضة في نهاية العملية إلى العناية المكثفة، وبقيت فيها لمدة 24 ساعة، ومن ثم حُوّلت إلى جناح الجراحة بحالة صحية جيدة، وبقيت منومة لمدة 5 أيام محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، إلى أن استعادت كامل صحتها وغادرت المستشفى سيرًا على قدميها.

ووصف الدكتور الشهراني العملية بالمعقدة، بأن وجه التعقيد يتمثل في وجود الغدد اللمفاوية المتأثرة حول الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي؛ وهو أمر يرفع احتمالية الوفاة أثناء إجراء العملية؛ ولذلك فإن هذا النوع من العمليات لا يُجرى إلا في مستشفيات ومراكز متخصصة تحظى بتجهيزات متقدمة، ويتوفر فيها كفاءات طبية في تخصصات مختلفة كالأورام وجراحة الكلى والتخدير.

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جراحة معقدة بـ"سليمان الحبيب" تُنهي معاناة سيدة من أورام كلى تمددت للغدد اللمفاوية
سبق

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عمليةً جراحية ناجحة لاستئصال أورام كلى متشعبة إلى الغدد اللمفاوية بالتجويف البطني، وأنهت معاناة سيدة عمرها ٦٠ عامًا من مضاعفاتها.

ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى، الذي قال إن سيدة راجعت المستشفى بعد شعورها بآلام في البطن، إضافة إلى إحساس دائم بالتعب وفقدان للطاقة، وخضعت المريضة -التي كانت قد أجرت في وقت سابق عملية استئصال للكلية اليمنى بأحد المستشفيات- لفحوصات دقيقة كشفت نتائجها عن تمدد الأورام إلى الغدد اللمفاوية بالتجويف البطني حول الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي.. وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي مكون من نخبة من الكفاءات؛ حيث أخضَعَ الحالة للدراسة، وخلُصَ إلى حتمية التدخل الجراحي بعد بعض الجرعات من العلاج الكيماوي.

وبعد اتخاذ التدابير اللازمة، أجريت للمريضة عملية دقيقة ومعقدة استمرت 3 ساعات، وتم فيها استئصال الغدد اللمفاوية المصابة بالورم، وقد مضت الجراحة ولله الحمد وفق الخطة العلاجية، ونُقلت المريضة في نهاية العملية إلى العناية المكثفة، وبقيت فيها لمدة 24 ساعة، ومن ثم حُوّلت إلى جناح الجراحة بحالة صحية جيدة، وبقيت منومة لمدة 5 أيام محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، إلى أن استعادت كامل صحتها وغادرت المستشفى سيرًا على قدميها.

ووصف الدكتور الشهراني العملية بالمعقدة، بأن وجه التعقيد يتمثل في وجود الغدد اللمفاوية المتأثرة حول الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي؛ وهو أمر يرفع احتمالية الوفاة أثناء إجراء العملية؛ ولذلك فإن هذا النوع من العمليات لا يُجرى إلا في مستشفيات ومراكز متخصصة تحظى بتجهيزات متقدمة، ويتوفر فيها كفاءات طبية في تخصصات مختلفة كالأورام وجراحة الكلى والتخدير.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
08:38 AM

جراحة معقدة بـ"سليمان الحبيب" تُنهي معاناة سيدة من أورام كلى تمددت للغدد اللمفاوية

كانت قد راجعت المستشفى بعد شعورها بآلام في البطن وإحساس دائم بالتعب وفقدان للطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى فريق طبي متخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عمليةً جراحية ناجحة لاستئصال أورام كلى متشعبة إلى الغدد اللمفاوية بالتجويف البطني، وأنهت معاناة سيدة عمرها ٦٠ عامًا من مضاعفاتها.

ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى، الذي قال إن سيدة راجعت المستشفى بعد شعورها بآلام في البطن، إضافة إلى إحساس دائم بالتعب وفقدان للطاقة، وخضعت المريضة -التي كانت قد أجرت في وقت سابق عملية استئصال للكلية اليمنى بأحد المستشفيات- لفحوصات دقيقة كشفت نتائجها عن تمدد الأورام إلى الغدد اللمفاوية بالتجويف البطني حول الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي.. وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي مكون من نخبة من الكفاءات؛ حيث أخضَعَ الحالة للدراسة، وخلُصَ إلى حتمية التدخل الجراحي بعد بعض الجرعات من العلاج الكيماوي.

وبعد اتخاذ التدابير اللازمة، أجريت للمريضة عملية دقيقة ومعقدة استمرت 3 ساعات، وتم فيها استئصال الغدد اللمفاوية المصابة بالورم، وقد مضت الجراحة ولله الحمد وفق الخطة العلاجية، ونُقلت المريضة في نهاية العملية إلى العناية المكثفة، وبقيت فيها لمدة 24 ساعة، ومن ثم حُوّلت إلى جناح الجراحة بحالة صحية جيدة، وبقيت منومة لمدة 5 أيام محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، إلى أن استعادت كامل صحتها وغادرت المستشفى سيرًا على قدميها.

ووصف الدكتور الشهراني العملية بالمعقدة، بأن وجه التعقيد يتمثل في وجود الغدد اللمفاوية المتأثرة حول الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي؛ وهو أمر يرفع احتمالية الوفاة أثناء إجراء العملية؛ ولذلك فإن هذا النوع من العمليات لا يُجرى إلا في مستشفيات ومراكز متخصصة تحظى بتجهيزات متقدمة، ويتوفر فيها كفاءات طبية في تخصصات مختلفة كالأورام وجراحة الكلى والتخدير.

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