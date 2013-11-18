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"الصدر" يدعو إلى حل الفصائل المسلحة في العراق دفعة واحدة

طالب القوى الخاسرة في الانتخابات بقطع علاقاتها الخارجية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم "الخميس"، الكتل الخاسرة في الانتخابات العراقية إلى حل الفصائل المسلحة وتصفية ميليشيا الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة.

وشدد "الصدر" في مؤتمر صحفي عقده في النجف، على أنه لا يمكن أن تكون خسارة الكتل في الانتخابات مقدمة لخراب ونهاية العملية الديمقراطية في العراق.

ووضع زعيم التيار الصدري عدة شروط أمام القوى الخاسرة من أجل الاشتراك في تشكيل الحكومة؛ منها حل الفصائل المسلحة دفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى للحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زجه في السياسة؛ وفقًا لـ"الحرة".

وطلب "الصدر" من القوى الخاسرة قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله، إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصدر" يدعو إلى حل الفصائل المسلحة في العراق دفعة واحدة
سبق

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم "الخميس"، الكتل الخاسرة في الانتخابات العراقية إلى حل الفصائل المسلحة وتصفية ميليشيا الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة.

وشدد "الصدر" في مؤتمر صحفي عقده في النجف، على أنه لا يمكن أن تكون خسارة الكتل في الانتخابات مقدمة لخراب ونهاية العملية الديمقراطية في العراق.

ووضع زعيم التيار الصدري عدة شروط أمام القوى الخاسرة من أجل الاشتراك في تشكيل الحكومة؛ منها حل الفصائل المسلحة دفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى للحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زجه في السياسة؛ وفقًا لـ"الحرة".

وطلب "الصدر" من القوى الخاسرة قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله، إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
06:19 PM

"الصدر" يدعو إلى حل الفصائل المسلحة في العراق دفعة واحدة

طالب القوى الخاسرة في الانتخابات بقطع علاقاتها الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم "الخميس"، الكتل الخاسرة في الانتخابات العراقية إلى حل الفصائل المسلحة وتصفية ميليشيا الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة.

وشدد "الصدر" في مؤتمر صحفي عقده في النجف، على أنه لا يمكن أن تكون خسارة الكتل في الانتخابات مقدمة لخراب ونهاية العملية الديمقراطية في العراق.

ووضع زعيم التيار الصدري عدة شروط أمام القوى الخاسرة من أجل الاشتراك في تشكيل الحكومة؛ منها حل الفصائل المسلحة دفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى للحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زجه في السياسة؛ وفقًا لـ"الحرة".

وطلب "الصدر" من القوى الخاسرة قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله، إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية.

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