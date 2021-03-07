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لمدة 5 أيام.. "الحرس الوطني" تفتح باب القبول لعدد من الوظائف الشاغرة

التسجيل متاح لحَمَلة شهادة الثانوية ومَن لديه شهادات وخبرة في مجال الطهي

أعلنت ‏وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية (تخصص طاهٍ).

وأشارت "الوزارة" إلى أن التسجيل متاح لحملة شهادة الثانوية، ومَن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي.

ويبدأ التسجيل اليوم الأحد الموافق 1442/07/23هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/27هـ.

ويمكن التقديم عبر الرابط: https://job.sang.gov.sa/Registration/

وجاءت الشروط المطلوبة للتقديم على النحو الآتي: أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وأن لا يقل العمر عن 17 سنة، وألا يقل الطول عن 160سم، ومعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة، وأن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال (الطهي).

ونبّهت وزارة الحرس الوطني المتقدمين إلى الوظائف العسكرية الشاغرة بأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب؛ إذ يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًّا، ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وأن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمدة 5 أيام.. "الحرس الوطني" تفتح باب القبول لعدد من الوظائف الشاغرة
سبق

أعلنت ‏وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية (تخصص طاهٍ).

وأشارت "الوزارة" إلى أن التسجيل متاح لحملة شهادة الثانوية، ومَن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي.

ويبدأ التسجيل اليوم الأحد الموافق 1442/07/23هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/27هـ.

ويمكن التقديم عبر الرابط: https://job.sang.gov.sa/Registration/

وجاءت الشروط المطلوبة للتقديم على النحو الآتي: أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وأن لا يقل العمر عن 17 سنة، وألا يقل الطول عن 160سم، ومعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة، وأن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال (الطهي).

ونبّهت وزارة الحرس الوطني المتقدمين إلى الوظائف العسكرية الشاغرة بأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب؛ إذ يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًّا، ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وأن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:27 PM

لمدة 5 أيام.. "الحرس الوطني" تفتح باب القبول لعدد من الوظائف الشاغرة

التسجيل متاح لحَمَلة شهادة الثانوية ومَن لديه شهادات وخبرة في مجال الطهي

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
3,966

أعلنت ‏وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية (تخصص طاهٍ).

وأشارت "الوزارة" إلى أن التسجيل متاح لحملة شهادة الثانوية، ومَن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي.

ويبدأ التسجيل اليوم الأحد الموافق 1442/07/23هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/27هـ.

ويمكن التقديم عبر الرابط: https://job.sang.gov.sa/Registration/

وجاءت الشروط المطلوبة للتقديم على النحو الآتي: أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وأن لا يقل العمر عن 17 سنة، وألا يقل الطول عن 160سم، ومعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة، وأن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال (الطهي).

ونبّهت وزارة الحرس الوطني المتقدمين إلى الوظائف العسكرية الشاغرة بأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب؛ إذ يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًّا، ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وأن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية.

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