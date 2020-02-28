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بسبب "كورونا".. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين

جددت التأكيد على ضرورة تجنّب أماكن التجمعات والازدحام

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول بجمهورية كوريا، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية ‫كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس ‫كورونا.

وأشارت السفارة في حسابها عبر "تويتر"، إلى أن سبعة مواطنين سيصلون يوم غد السبت ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ إلى المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها.

وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في ‫ كوريا، بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية.

‏وأعلنت السفارة أرقامًا يمكن التواصل عبرها مع السفارة في أوقات العمل الرسمي (بالتوقيت المحلي)، وهي ‏+8220227400، وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع شؤون السعوديين على: 01089626999.

كوريا سفارة السعودية في سيئول بكوريا وزارة الخارجية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب "كورونا".. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين
سبق

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول بجمهورية كوريا، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية ‫كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس ‫كورونا.

وأشارت السفارة في حسابها عبر "تويتر"، إلى أن سبعة مواطنين سيصلون يوم غد السبت ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ إلى المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها.

وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في ‫ كوريا، بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية.

‏وأعلنت السفارة أرقامًا يمكن التواصل عبرها مع السفارة في أوقات العمل الرسمي (بالتوقيت المحلي)، وهي ‏+8220227400، وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع شؤون السعوديين على: 01089626999.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
05:41 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
06:55 PM

بسبب "كورونا".. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين

جددت التأكيد على ضرورة تجنّب أماكن التجمعات والازدحام

A A A
خالد السليمي - حائل
0
6,213

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول بجمهورية كوريا، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية ‫كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس ‫كورونا.

وأشارت السفارة في حسابها عبر "تويتر"، إلى أن سبعة مواطنين سيصلون يوم غد السبت ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ إلى المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها.

وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في ‫ كوريا، بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية.

‏وأعلنت السفارة أرقامًا يمكن التواصل عبرها مع السفارة في أوقات العمل الرسمي (بالتوقيت المحلي)، وهي ‏+8220227400، وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع شؤون السعوديين على: 01089626999.

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