"الأرصاد": أمطار رعدية على الحناكية والمهد ووادي الفرع

قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع) بمشيئة الله تضمّن أمطارًا رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.