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"الأرصاد": أمطار رعدية على الحناكية والمهد ووادي الفرع

قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع) بمشيئة الله تضمّن أمطارًا رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على الحناكية والمهد ووادي الفرع
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع) بمشيئة الله تضمّن أمطارًا رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:36 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على الحناكية والمهد ووادي الفرع

قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع) بمشيئة الله تضمّن أمطارًا رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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